BBDSO'dan "29 Ekim Cumhuriyet Bayramı" özel konseri

Yemeği de suyu da altın değerinde!

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

BURSA (AA) - Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestrasının (BBDSO) 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla vereceği konserde, "Kuvayi Milliye Destanı" adlı eser sahnelenecek.

BBDSO'dan yapılan açıklamaya göre, Cumhuriyetin 99'uncu yılının kutlanacağı konseri orkestra şefi Naci Özgüç yönetecek.

Koro şefi Zeynep Göknur Yıldız idaresindeki Nilüfer Çoksesli Korosu ile tiyatro sanatçıları Ali Düşenkalkar, Reha Özcan, Süreyya Kilimci, Funda İlhan, İbrahim Şahin ve Nurettin Örük de orkestraya eşlik edecek.

Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde 27 Ekim'de gerçekleştirilecek konser, saat 20.00'de başlayacak.









Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.