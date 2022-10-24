Bursa'da cipe çarpan motosiklet sürücüsü ağır yaralandı

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BURSA (AA) - Orhangazi’de Yalova Bursa kara yolu Göl Işıklı kavşağında kaza meydana geldi.

Alınan bilgilere göre Yalova istikametinden Bursa istikametine doğru gitmekte olan Cemal Güven (36) idaresindeki plakasız motosiklet, Ali Ç. (23) idaresindeki 16 VT 361 plakalı cipe Orhangazi şehir merkezine girişinde çarptı.



Çarpmanın şiddeti ile motosiklet sürücüsü savrularak ağır yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri Cemal Güven’i yaptıkları ilk müdahalenin ardından Orhangazi Devlet Hastanesine kaldırdı. Burada yapılan müdahalenin ardından ise bilinci kapalı olan Cemal Güven Bursa Şehir Hastanesine sevkedildi.

Güven'in hayati tehlikesinin devam ettiği belirlendi.

Polis ekipleri kaza ile ilgili soruşturma başlattı.

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