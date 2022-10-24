Orhangazi'deki mazgal hırsızlığı olayına ilişkin 1 kişi gözaltına alındı

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BURSA (AA) - Geçtiğimiz hafta Orhangazi Bursa kara yolu üzerindeki bir akaryakıt istasyonu içinde mazgal hırsızlığı ihbarı alan Orhangazi Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro ekipleri hareket geçti.



Kamera kayıtlarından A.B. (36) olduğu tespit edilen şüpheli gözaltına alındı.



Emniyet Müdürlüğündeki ifadesinde mazgalları sattığını söyleyen A.B. polisteki işlemlerinin ardından Orhangazi Adliyesi’ne sevk edildi.

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