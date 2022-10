BESOB Başkanı Fahrettin Bilgit, Hikmet Şahin Kent Halini ziyaret etti

BURSA (AA) - Bursa Esnaf ve Sanatkar Odaları Birliği (BESOB) Başkanı Fahrettin Bilgit, Bursa Hikmet Şahin Kent Halini ziyaret etti.

Yönetim kurulu üyeleriyle Hikmet Şahin Kent Haline giden Bilgit, hal esnafının sorunları ve taleplerini yerinde dinledi.

Ziyaretin ardından değerlendirmelerde bulunan Bilgit, seçimin akabinde BESOB'a üye esnaf ve sanatkar ziyaretleriyle esnafın nabzını tuttuklarını ifade etti.

Esnafın ve meslektaşların sesinin daha gür çıkması adına çalıştıklarını belirten Bilgit, "Bu bağlamda hal ve pazarcı esnaf kardeşlerimizle bir araya geldik. Gün ağarırken yaptığımız ziyarette, kardeşlerimizin taleplerini ve önerilerini bizzat aldım ve çözümleri için ivedilikle çalışacağımızı dile getirdik." dedi.

Bilgit, hal esnafının benzin istasyonu talebinde bulunduğuna değinerek, şunları kaydetti:

"Benzin istasyonunun bulunmayışı, esnafımızı her seferinde yakıt alabilmek için beş kilometre kadar bir yol kat etmeye itiyor. Sorunun giderilmesi adına gerekli izinlerin alınması için her kademede çalışacağız. Esnafımız artık kendisini yalnız hissetmeyecek. Hal ve pazarcı esnaf kardeşlerimize yaptığımız ziyaretlerde, esnafımızın sesini duyduk. Yanlarında olduğunuzu bilsinler istedik, taleplerini yüz yüze şekilde aldık. Esnafımız bu ziyaretlerde bizlere 'esnaf temsil edilemiyor, haklı taleplerimiz, sorunlarımız dile getirilmiyor, kendi içimizde birlik olarak hareket edemiyoruz, herkes kendini düşünüyor' gibi şikayetlerde bulundu. Hepsiyle ilgili çalışmalar için notlarımızı aldık. Bunlar için kendi çözüm önerilerimizi de ortak akılla hazırlayıp, yılmadan her kademede anlatacağız."

