Bursa'da eğlence mekanında darbedilen piyanist yaralandı

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BURSA (AA) - Bursa'nın Mudanya ilçesinde, bir eğlence mekanında darbedilen piyanist yaralandı.

Esence Mahallesi'ndeki bir eğlence mekanına istek şarkı talebi nedeniyle çıktığı iddia edilen tartışma kavgaya dönüştü.

Piyanist Özkan Süslerer (44), kavgada darbedilerek yaralandı.

Hastaneye kaldırılan müzisyen, tedavisinin ardından taburcu edildi.

Piyanist, istek şarkı tartışması sırasında 10 kişilik grubun saldırısına uğradığını iddia ederek şüphelilerden şikayetçi oldu.

Jandarma ekipleri, zanlıların yakalanması için çalışma başlattı.

- "Öldürmeye teşebbüs ettiler"

Süslerer, gazetecilere, 25 yıldır piyanist olduğunu ve ilk kez böyle bir olayla karşılaştığını söyledi.

Kendisinin 8-10 dakika çiftetelli çaldığını ve ardından sanatçının sahneye çıktığını belirten Süslerer, "Grup çiftetelli bittiği zaman tekrar yanıma geldiler. 'Tekrar çiftetelli istiyoruz' dediler. Kısa süre sonra çalacağımı söyledim. 'Çalmayacağım' demedim. Bunlar da 'Çalacaksın' diye tutturdular. Küfür ve hakaret etmeye başladılar. Ben de ortamın gerildiğini görünce sahneyi terk ettim." diye konuştu.

Eğlence mekanının arka tarafına geçip ortamın sakinleşmesini beklediğini ve olayların bu sırada geliştiğini anlatan Süslerer, şöyle konuştu:

"Bu grup benim arkaya çıktığımı görüp o bölüme geldiler ve arkamdan bana saldırmaya başladılar. Kaburga kemiğim kırık, sağ omzum çıktı, yüzüm gözüm darmadağın oldu. Çalışamaz durumdayım,1 ay iş göremezlik raporu aldım. Omzum çıktı, org çalamayacağım. Ben müzisyenim, çok büyük saygısızlık yaptılar. Beni öldürmeye teşebbüs ettiler. Zor kurtuldum ellerinden. Kaçamadım, kendimi savunamadım. Saldırganlardan şikayetçiyim. Bana 10 kişi saldırdı, 3'ü gözaltına alınmış, 7'si yok."

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