Bursa'da 4 katlı binanın çatısında çıkan yangın söndürüldü

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BURSA (AA) - Bursa'da 4 katlı bir binanın çatısında çıkan yangın söndürüldü.

Merkez Osmangazi ilçesi Muradiye Mahallesi Postekiciler Sokak'ta bulunan 4 katlı bir binanın çatı katında, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangını gören vatandaşlar durumu itfaiye, sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen polis ekipleri çevre güvenliğini alırken, itfaiye ekipleri de sepetli itfaiye aracı yardımıyla yangına müdahalede bulundu.

Yangın, 6 itfaiye aracı ve 20 itfaiye erinin yaklaşık 1 saatlik müdahalesinin ardından çevredeki binalara sıçramadan söndürüldü.

Çatıda çıkan yangın nedeniyle maddi hasar meydana geldi.

Ekiplerin yangınla ilgili soruşturması devam ediyor.

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