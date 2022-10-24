ULUKÖK Türk Dünyası Müzikleri Topluluğu Bursa'da sahneye çıktı

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BURSA (AA) - ULUKÖK Türk Dünyası Müzikleri Topluluğu Bursa'da konser verdi.



Yıldırım Belediyesi'nce Barış Manço Kültür Merkezi'nde organize edilen konsere Bursalı müzikseverler yoğun ilgi gösterdi.



Saz ve söz sanatçılarının performans sergilediği konseri şef Erdem Özdemir yönetti.

Konserde, Özbekistan, Kırgızistan ve Moğolistan gibi ülkelerin yerel müzik enstrümanları ve eserleri müzikseverlerin beğenisine sunuldu.

Gecenin sonunda şef ve sanatçılar, müzikseverler tarafından uzun süre alkışlandı.









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