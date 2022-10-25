Meslek liseliler köy okullarındaki öğrenciler için yemek pişiriyor

Yemeği de suyu da altın değerinde!

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BURSA (AA) - İSMAİL ÖZDEMİR - Bursa'nın Orhangazi ilçesindeki Erenler Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde, kırsal mahalle okullarında okuyan yaklaşık 1000 öğrencinin öğle yemekleri hazırlanıyor.

Yiyecek İçecek Hizmetleri Alanında eğitim gören öğrenciler, öğretmenlerinin gözetiminde okulun yemekhanesinde, eskiden köy statüsünde olan 15 mahalledeki okullarda eğitimlerine devam eden çocukların öğle yemeklerini pişiriyor. Yemekler daha sonra korunaklı kaplarda mahallelere ulaştırılıyor.

Döner sermaye işletmesi kapsamında yapılan faaliyetle, okuldaki öğrenciler hem meslek öğreniyor hem de harçlıklarını çıkarıyor.

Okul müdürü Aysel Bağın, AA muhabirine, İl Milli Eğitim Müdürü Serkan Gür'ün de destekleriyle kapasitelerini büyütüp döner sermayedeki öğrenci sayısını artırdıklarını söyledi.

Taşımalı eğitime yönelik 10 yıldır yemek hizmeti verdiklerini belirten Bağın, şöyle konuştu:

"Okulumuzdaki Yiyecek İçecek Hizmetleri Alanı, öğrencilerin talep gösterdiği bir alan. Burada yaparak yaşayarak öğreniyorlar, ayrıca üzerine para kazanıyorlar. 12'nci sınıf öğrencileri asgari ücretin en az yüzde 30'u oranında ücret alıyor. Bu da yaklaşık olarak 1650 lira gibi bir ücrete tekabül ediyor. 12'nci sınıf öğrencileri pazartesi, salı, çarşamba günleri burada beceri eğitimi alıyor, perşembe ve cuma günleri de 11'inci sınıf öğrencilerimiz öğretmenlerinin nezaretinde atölye derslerini burada alıyor. Öğrenciler, burada hangi yemek yapılıyorsa, hangi ürün çıkarılıyorsa o yemeği öğreniyorlar. Çocuklar buraya büyük bir istekle geliyor."

- Menü hazırlarken titiz davranıyorlar

Yiyecek İçecek Hizmetleri Alanı öğretmenlerinden Arzu Karaköse de okulun yemekhanesinde 3 alan öğretmeni, 4 çalışan, 3 stajyer ve 22 öğrenciyle çalıştıklarını bildirdi.

Her gün 3 çeşit yemek hazırladıklarını dile getiren Karaköse, "Yaklaşık 1000 öğrencinin öğlen yemeğini burada çıkarmaktayız. Menüleri hazırlarken öğrencilerimizin sağlıklı beslenmesine, hijyen kurallarına, mevsiminde sebze ve meyve tüketmelerine oldukça önem veriyoruz." dedi.

11'inci sınıf öğrencisi Ecrin Cindilli ise ertesi günün hazırlıklarına bir gün önceden başladıklarını anlattı.

Keyif alarak çalıştıklarını vurgulayan Cindilli, çeşit çeşit yemekleri hem öğrendiklerini hem de yaptıklarını belirtti.

Aynı sınıftan Cemre Uysal da el becerilerini geliştirip harçlıklarını çıkarmalarından ailelerinin de memnuniyet duyduğunu ifade etti.

Öğrenci Yağmur Keskin ise alan öğretmenleriyle büyük bir özveri ve titizlikle çalıştıklarını aktardı.

Yeme içme sektöründe kendisini geliştirerek ileride iş yeri açmak istediğine değinen Keskin, okulda öğrendiklerinin kendisine büyük bir tecrübe kattığını sözlerine ekledi.

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