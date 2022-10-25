Orhangazi'de traktöre çarpan otomobildeki 3 kişi yaralandı

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BURSA (AA) - Bursa'nın Orhangazi ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.



Orhangazi-İznik kara yolu Üreğil Kavşağı yakınında seyreden Osman Gören (30) idaresindeki 16 AVY 064 plakalı otomobil, Ramazan Demirci'nin (48) kullandığı 77 EC 145 plakalı traktörün arkasındaki zirai ilaç tankerine çarptı. Çarpmanın şiddetiyle otomobil yaklaşık 40 metre savruldu.



Kazada yaralanan otomobil sürücüsü Gören ile aynı araçtaki Necati Taş (48) ve Mahmut Şahin (20), olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince Orhangazi Devlet Hastanesine kaldırıldı.



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