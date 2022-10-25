Bursa'da evlerinin bahçesinde uyuşturucu yetiştiren iki şüpheli yakalandı

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BURSA (AA) - Bursa'nın Osmangazi ilçesinde yaşadıkları evin bahçesinde uyuşturucu yetiştirip sattıkları iddia edilen iki kişi gözaltına alındı.

Nilüfer Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, C.A. (23) ve A.A'nın (27) uyuşturucu ticareti yaptığını belirledi.

Bunun üzerine harekete geçen ekipler, şüphelilerin yaşadığı Osmangazi Yeniceabat Mahallesi'ndeki eve operasyon düzenledi.

Adreste yapılan aramalarda, evin bahçesine dikilen altı Hint keneviri, 748 gram esrar, hassas terazi ve iki kurusıkı tabanca ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

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