BURSA (AA) - Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği (OİB) Başkanı Baran Çelik, "İhracat yapmadığımız ülke neredeyse yok. En önemli özelliğimiz binek araçlarda yüzde 70, ticari araçlarda yüzde 80'i bulan yerlilik oranına sahip modellerimiz var. Bu da dış ticaret fazlası veren sektörümüz için önemli bir nokta." dedi.



Çelik, OİB tarafından sektörde katma değerli ürün ve teknolojileri geliştirmek amacıyla bu yıl 11'incisi Bursa Uludağ Üniversitesi Prof. Dr. Mete Cengiz Kültür Merkezi'nde düzenlenen geleneksel "Otomotivin Geleceği Tasarım Yarışması"nın ödül töreninde yaptığı konuşmada, otomotiv sektörünün son 16 yıldır ihracat şampiyonu olduğunu söyledi.

Çelik, sektörün Türkiye ekonomisine dış ticaret fazlası sağladığını belirterek, endüstrinin cari açığı pozitif yönde etkilediğini kaydetti.

Yılda ortalama 7 milyar dolarlık dış ticaret fazlası verdiklerini anlatan Çelik, şöyle konuştu:

"2021 yılını 30 milyar dolara yakın bir ihracat ile kapattık. Toplamda 1,3 milyon adet Türkiye'de otomobil üretildi. Bunun yüzde 75'inden fazlası ihraç edildi. 200'den fazla ülkeye ihracat yapıyoruz. İhracat yapmadığımız ülke neredeyse yok. En önemli özelliğimiz binek araçlarda yüzde 70, ticari araçlarda yüzde 80'i bulan yerlilik oranına sahip modellerimiz var. Bu da dış ticaret fazlası veren sektörümüz için önemli bir nokta. Birlik olarak bu başarıyı devam ettirmek istiyoruz. Bunun yolu da endüstrimizin dönüşümünü iyi anlamak, yerli, katma değerli üretimi artırmaktan geçiyor."

- "Bu yıl yarışmanın teması şarj ve batarya teknolojileri"

Çelik, endüstri dönüşürken yenilikçi tasarımların öneminin her geçen gün arttığını dile getirerek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Otomotivin geçirdiği bu dönüşüm sürecinde ülkemizi öncü konuma getirebilmemiz için sizlerin görüşlerine çok değer veriyoruz. Dinamik şekilde ve farklı açılardan değerlendirmeler yaparak bu süreçten karlı çıkacağımıza inanıyoruz. Bu dönüşüm süreci heyecan verirken bir yandan da ortaya çıkan yeni sorunlarla baş etmek zorunda kalıyoruz. Küresel boyutta hammadde sorunlarıyla uğraşırken üretim sürecinin dönüşümüyle yeni hammaddelere ve teknolojilere ihtiyaç duymaktayız. Özellikle bu yıl yarışmanın teması şarj ve batarya teknolojileri. Sektörün geleceğini belirleyecek bir alan bu."

Başkan Çelik, yarışmaya katılan gençlere verilecek desteklere değinirken, şimdiye kadar 200 milyon dolardan fazla ciroya ulaşan girişimi ortaya çıkardıklarını sözlerine ekledi.

OİB Otomotivin Geleceği Tasarım Yarışması Yürütme Kurulu Başkanı Ömer Burhanoğlu da gençlerin getirdiği fikirlerin önünü açmak, yenilikçi projeler çıkarıp sektöre uyarlayarak ülke ekonomisine, ihracata katkı yapmak üzere yola çıktıklarını vurguladı.

Burhanoğlu, sektörün gücünü, tecrübesini genç girişimcilerin yaratıcı akıllarıyla birleşmesini sağladıklarını anlatarak, "Gençler umutsuz olmayın. Geleceği temsil ediyorsunuz. İnisiyatif almaktan çekinmeyin. Ülkemizin ihtiyacı olan her konuda inisiyatif alın kendinizi geliştirin ve etkinizi ortaya koyun. Otomotiv sanayicileri olarak geleceğin ihtiyaçlarını anlayabilmek için sizlerin bilgisine, kültürüne ve süratine ihtiyacımız var. Sektörümüz o kadar hızlı dönüşüyor ki büyük gövdeli şirketlerimizin bu kadar hızlı manevra yapma şansı yok. O yüzden sizin öneminiz çok daha artıyor." diye konuştu.

Bursa Uludağ Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Saim Kılavuz da yarışmanın düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.

Programda ayrıca Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mustafa Gültepe'nin de video mesajı yayımlandı.

Gün boyu oturumlarla devam edecek programın kapanışında yarışmada dereceye girenlere ödül verilecek.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.