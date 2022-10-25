Bursa Şehir Hastanesinde iki hastaya bilinçleri açık şekilde baypas uygulandı

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BURSA (AA) - Bursa Şehir Hastanesinde, kalp rahatsızlığı bulunan iki hastaya epidural anestezi tekniğiyle baypas ameliyatı yapıldı.

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kalbindeki rahatsızlıkları nedeniyle hastaneye başvuran ve akrabalıkları bulunmayan Ramazan Akgül (72) ile Abdülkadir Akgül'ün (62) ameliyatları, Bursa Şehir Hastanesinde epidural anestezi tekniğiyle bilinçleri açık şekilde gerçekleştirildi.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Anestezi ve Reanimasyon Uzmanı Dr. Mustafa Levent Çetin, iki hastanın baypas ameliyatlarını kalpler çalışırken yaptıklarını bildirdi.

Hastaları uyutmadan ameliyat etme düşüncesinden hareketle çalışma başlattıklarını belirten Çetin, şunları kaydetti:

"Literatürde bu tür çalışmalar mevcuttu. Tabii bazı riskleri var. Hasta seçimi önemli. Biz en başta uyumlu hastaları seçmeye çalışıyoruz. Epidural anestezi dediğimiz tekniği uygulayarak hastalarımıza dört damar koroner baypas cerrahisi gerçekleştirmiş olduk. Hastalarımıza genel anestezi uygulamadık. Sadece ameliyat esnasında heyecanlarını giderecek şekilde sedasyon dediğimiz ajanları kullanarak, hastaların ameliyat ortamında streslerini azaltmış olduk. Bu uygulamayla ameliyattan sonra hastalar solunum cihazına bağlı olmadığı için kısa süre içinde normal hayatlarına dönebiliyorlar."

Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Doç. Dr. Yusuf Velioğlu da hastalardan birini akciğer sorunları olduğundan uyutmadan ameliyat ettikleri bilgisini vererek, "İkinci gün yoğun bakımdan çıkardık. Herhangi bir problem olmadı, hastamız gayet iyi durumda." değerlendirmesinde bulundu.

Epidural anesteziyle sağlığına kavuşan Ramazan Akgül ise ameliyat öncesi geceleri uyuyamadığını, sık sık tuvalete gittiğini belirtti.

Gittiği hastaneden, tam teşekküllü olduğu için ambulansla Bursa Şehir Hastanesine sevk edildiğini bildiren Akgül, "Burada çok güzel karşıladılar. Hemen tedaviye başladık. Beni ameliyata hazırladılar. Ameliyatım sorunsuz gerçekleşti. Çok memnunum." ifadesini kullandı.

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