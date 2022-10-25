İrfan Gençlik Spor ve İzcilik Kulübü "izcilik açılış şenliği" düzenledi

BURSA (AA) - İrfan Gençlik Spor ve İzcilik Kulübünün (İRFAN GENÇLİK) 2022-2023 eğitim öğretim dönemi izcilik açılış şenliği programı, Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi'nde gerçekleştirildi.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, izcilik çalışmalarına devam eden ve ilk defa kayıt yapılan izci adayları için hazırlanan açılış şenliği programıyla haftalık ünite çalışmaları başladı.

İzcilerin ve ailelerinin hazır bulunduğu program, İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından sinevizyon gösterisi sunuldu.



Törende konuşan İRFAN GENÇLİK İzcilik Birim Sorumlusu Sinan Aktaş, şu ifadeleri kullandı:



"Kulübümüz 2003 yılında kurulmuştur. Kulübümüzün amacı izcilik ve spor ile fikirce uyanık, ahlakça dürüst ve bedence sağlam bireyler yetiştirmek. Bilgi ve beceri yönünden çağımızın gereklerine göre donatılmış, milli, ahlaki ve evrensel değerlere bağlı, çevreye duyarlı, üstün vasıflı, eğitimli, kültürlü ve görgülü bireyler olarak yetişmesine katkıda bulunmak misyonuyla yaklaşık 19 senedir Bursa'mızın ve geleceğimizin göz bebeği gençlerine hizmet vermeye devam etmektedir. Kulübümüz izcilik, bilek güreşi, dart ve geleneksek okçuluk branşlarında tescil almış olup, çalışmalarına ara vermeden devam etmektedir. Özellikle Bursa geneli kulübümüz tarafından organize edilen Ufka Yolculuk ve Haydi Çocuklar Camiye projelerimizle bugüne kadar binlerce gencin yetişmesine katkı sağlayan kulübümüz bu sene bilek güreşi dalında dünya şampiyonu çıkararak izcilikteki başarısını spor alanında da göstermiştir."

İzcileri ve ailelerini tebrik eden Aktaş, maddi ve manevi desteklerinden dolayı tüm izci liderlerine teşekkürlerini iletti.



Program, izcilik oyunları, hediye takdimleri ve toplu fotoğraf çekimi ile sona erdi.



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