Gökmen Uzay Havacılık Eğitim Merkezi'nde çocuklar güneş tutulmasını gözlemledi

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BURSA (AA) - Bursa'da çocuklar, parçalı güneş tutulmasını Gökmen Uzay Havacılık Eğitim Merkezi'nde (GUHEM) düzenlenen etkinlikle izledi.

Avrupa'nın en büyük uzay ve havacılık temalı interaktif eğitim merkezi GUHEM'in bahçesinde toplanan yaklaşık 300 öğrenci, merkezin tutulma için hazırladığı "güneş gözlemcisi" gözlüğü ve teleskopla gök olayını gözlemledi.

Tutulma için özel olarak hazırlanan etkinlik öncesinde, GUHEM Operasyon Sorumlusu Astronom Furkan Tomak, öğrencilerle güneş tutulmasına ilişkin detaylı sunum yaptı.

Öğrencilerle güneş tutulmasının nasıl gerçekleştiği hakkında bilgi vererek, "tam güneş tutulması" ile "parçalı güneş tutulması"nın farklarını anlatan Tomak, şöyle konuştu:

"Ay, güneşi tümüyle örterse tam güneş tutulması olur. Ay güneşi kısmen örterse parçalı güneş tutulması meydana gelir. Tam güneş tutulmaları da parçalı tutulma olarak başlar. Çünkü güneş tutulmaları sırasında ay yavaş yavaş güneşin önünden geçer. Önce güneşin bir kenarında küçük bir 'ısırık' oluşur, sonra bu giderek büyür. Güneşin tamamına yakını örtülmediği sürece havanın aydınlığında belirgin bir değişim olmaz. Çünkü gözlerimiz değişen ışık miktarına uyum sağlar."

Çocuklar, etkinlikte meraklı gözlerle güneş tutulmasını takip etti.

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