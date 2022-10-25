Mustafakemalpaşa'da şoförlere eğitim verildi

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BURSA (AA) - Osmangazi Halk Eğitimi Merkezince Mustafakemalpaşa ilçesinde çalışan taksi, dolmuş, minibüs, servis ve özel toplu taşıma araçlarının şoförlerine eğitim verildi.

Mustafakemalpaşa Esnaf Odaları Birliğinin toplantı salonunda yapılan eğitimde konuşan Mustafakemalpaşa Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Şahap Vahit Girgin, Bursa Büyükşehir Belediyesince hazırlanan yönetmelik doğrultusunda ilgili eğitimlerin verildiğini belirterek, katılımcılara teşekkür etti.

Osmangazi Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Mehmet Köse de şoförlerin aldıkları bu eğitimin, sundukları hizmet bakımından çok önemli olduğunu vurgulayarak, eğitimin trafikteki yaşamı da rahatlatacağını düşündüğünü aktardı.

Trafik psikolojisi, trafik kurallarına uyma zorunluluğu ve trafikte dezavantajlı vatandaşlara karşı yaklaşım gibi konuların ele alındığı eğitime yaklaşık 150 şoför katıldı.

Programda, Bursa Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığından Yaşar Özdemir, Mustafakemalpaşa Zabıta Başkanı Aslan Yavuz, Osmangazi Halk Eğitimi Merkezi Müdür Yardımcısı Ali Albayrak da eğitmen olarak hazır bulundu.

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