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İnegöl'de 451 bin metrekare alanda Millet Bahçesi inşa edilecek

AA

İnegöl'de 451 bin metrekare alanda Millet Bahçesi inşa edilecek

BURSA (AA) - Bursa'nın İnegöl ilçesinde Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Tarım ve Orman Bakanlığı ile İnegöl Belediyesi iş birliğinde 2019 yılında fizibilite çalışmalarına başlanan 451 bin metrekare alana sahip Millet Bahçesi için çalışmalar başlıyor.

İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, proje alanında düzenlenen tanıtım toplantısında, 1400 metre bisiklet yolu, 4 bin metre yaya yolu, 21 bin metrekare heyecan parkı alanı, 14 bin 700 metrekare flora fauna alanı, 6 bin 540 ağaç, 118 kamelya, 8 kameriye, 500 metrekare kır kahvesi ve kır lokantası, 7 bin metrekare şelale ve kaskatlı havuz, 855 metrekare gözlem kulesi ve seyir terası alanı ile İnegöl Millet Bahçesi’nin bölgenin en büyük millet bahçesi olacağını söyledi.

Millet Bahçesi alanının şehrin kuzeyinde yer alması ile gelecek projelerle İnegöl'ün daha fazla ivme kazanacağını belirten Taban, şu ifadeleri kullandı:

“Burası bizim şehrimizin kuzey hattı. İnegöl’ü Ankara-Bursa yolu ikiye bölüyor. Şehrin kuzey bölgesindeyiz. Burası gelişim bölgesi olarak da düşünülebilir. Hemen yan tarafımızda Organize Sanayi Bölgemiz var. Barajın son bölgesi ileri doğru devam ettiğimizde ve barajın sonrasında da Kuzey Anadolu Otobanı var; Karayolları’nın planlarında. Hızlı tren projesi de yine bu aksın bölgesinde cereyan edecek. Bunları değerlendirdiğinizde aslında otobanlar, ulaşım alanları şehirlerinde gelişimi otomatik olarak etkiliyor. Dolayısıyla burası İnegöl’ün yeni bir giriş kapısı olarak da değerlendirilebilir.”

Taban, yapımına başlanacak Millet Bahçesinin hem kış hem de yaz aylarında yeşil olarak görülebileceğini dile getirdi.

Millet Bahçesinin, İnegöl'ün son imar hattının bittiği noktadan 1 kilometrelik mesafede olacağını anlatan Taban, şöyle konuştu:

"Hamzabey Mahallemiz, barajın diğer yanında Boğazköy, Sungurparaşa Mahallemiz ve çevremizdeki mahallelerimizle beraber, yaşamın devam ettiği bölgeler içinde kaldığını söyleyebilirim. Burası 451 bin metrekare. Kayıtlarda bal ormanı olarak geçiyor burası ancak orman vasfını da kısmi olarak yitirmiş bir yer. Bu yatırımların neticesinde bu alan tam bir orman özelliğine dönüşecek, güzel bir yaşam alanı haline dönecek. Burada çam ağaçları ağırlıklı olmak üzere, yaz ve kış aylarında yeşil olarak görebileceğimiz alan olarak yaşamaya devam edecek. Burada çok güzel hayaller kurduk. İnegöl’ümüzde Hikmet Şahin Kültür Parkı'mız var. Burası da bir millet bahçesi. Yaklaşık 300 dönümlük düz zemine kurulmuş, vatandaşlarımızın yazın ağırlıklı olmak üzere kışın da kullanmaya çalıştığı güzel bir mekan. Vatandaşlarımızın da memnun kaldığını ifade ettiği bir kullanım alanı. Şehrimizin nüfusunun bugün 300 bin olduğunu düşünürsek ve mevcut projeksiyon nüfusunun önümüzdeki 14-15 yıl içinde 500 binlere geleceğini hesap ettiğimizde, bu tür yaşam alanlarının çoğaltılması ihtiyacı ortaya çıkıyor.”

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