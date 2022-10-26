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Kültür Başkenti Bursa "2. Korkut Ata Türk Dünyası Film Festivali"ne ev sahipliği yapacak

AA

Kültür Başkenti Bursa "2. Korkut Ata Türk Dünyası Film Festivali"ne ev sahipliği yapacak

BURSA (AA) - Türk Dünyası Kültür Başkenti Bursa'da, 1-5 Kasım'da bu yıl ikincisi düzenlenecek "Korkut Ata Türk Dünyası Film Festivali"nin hazırlıkları sürüyor.

Kültür ve Turizm Bakanlığının himayesinde Bursa Büyükşehir Belediyesi başta olmak üzere birçok farklı kurum ve kuruluşun destekleriyle organize edilen festival, Türk cumhuriyetleri ve topluluklarından çok sayıda profesyonel sinemacı ve kültür insanını bir araya getirecek.

Azerbaycan’dan 22, Özbekistan’dan 43, Kırgızistan’dan 23, Kazakistan’dan 21, Türkmenistan’dan 5, özerk cumhuriyetlerden ise 17 sinema profesyoneli programlarda yer alacak. Türkiye sinema sektörünün önemli yapımcı, yönetmen, senarist ve oyuncularından oluşan yaklaşık 200 isim de festivale katılacak.

Festivalin Merinos Atatürk ve Kongre Kültür Merkezi'ndeki tanıtım toplantısında konuşan Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan, Bakanlık olarak somut ve somut olmayan kültürel mirasın yaşatılması, korunması ve gelecek nesillere aktarılması için çalıştıklarını söyledi.

- Gelecek yıl ev sahibi Şuşa olacak

Bu mirasın yayılması noktasında sanatın önemli işlevi olduğunu belirten Demircan, sinemanın da 7'nci sanat olarak yeni, çağdaş ve etkili bir sanat dalı olduğunu ifade etti.

Kültürün yayılmasında sinemanın yazıdan sonra bulunmuş en önemli argüman olduğunu anlatan Demircan, şöyle konuştu:

"Sinemanın ehemmiyeti ortadayken, Türk dünyasındaki kardeş ülkelerle Türk-İslam kültürünü daha iyi anlatabilmek ve anlayabilmek amacıyla Ata Korkut Film Festivali’ni başlattık. Kültürel yakınlaşmayı sağlamak için yola çıktık. Festival kapsamında ortak yapımlara zemin oluşturmayı, yeni filmleri yarışma kapsamında ödüllendirmeyi ve Türk cumhuriyetlerinin bakanlarını buluşturmayı amaçladık. İkincisini Türk Dünyası Kültür Başkenti Bursa’da düzenlediğimiz festivalin üçüncüsünü ise Azerbaycan’ın Şuşa kentinde yapacağız. Bu zirvelerle, sahip olduğumuz müşterek mirasımızın ortak yapımlara dönüşmesi için zemin hazırlayacaktır."

- "Festivalin Bursa’da yapılması bizler için gurur vesilesidir"

Bursa Valisi Yakup Canbolat da 2022 Türk Dünyası Kültür Başkenti Bursa’nın unvanı devraldıktan sonra birçok farklı etkinliğe ev sahipliği yaptığını dile getirdi.

Türk dünyasının ortak akıl ve enerjisinin Bursa’da buluştuğuna dikkati çeken Canbolat, "Geçen sene yapılan Korkut Ata Film Festivali’yle tüm dünyayla önemli mesajlar verildi. Türk dünyası bu festivalle kültürel anlamda buluştu, kültürel değerlerine sahip çıktı. Festivalin Bursa’da yapılması bizler için gurur vesilesidir. Festivalin Bursa’da düzenlenmesinde emeği geçen herkese teşekkür ederim. Festival, Türkler arasındaki kardeşliğe ve birlik duygusuna katkı sunacaktır." ifadelerini kullandı.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş ise Bursa’nın bu coğrafyanın gördüğü en büyük medeniyetin temellerinin atıldığı ve ruhunun şekillendirildiği kadim şehir olduğunu söyledi.

Asya ve Orta Doğu’dan başlayıp Avrupa’nın derinliklerine uzanan muhteşem rüyanın gerçeğe dönüştüğü, kilidinin açıldığı yer olan Bursa'yı tüm zamanların en güzel şehri olarak nitelendiren Aktaş, "Festivalin Bursa’da yapılmasında destek ve katkıda bulunan Cumhurbaşkanımıza, Bakanımıza ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum." dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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