Bursa'da ormanda kaybolan Alzheimer hastası 17 saat sonra bulundu

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BURSA (AA) - Bursa'nın Yıldırım ilçesinde, akıllı saatinin şarjı bittiği için haber alınamayan 80 yaşındaki Alzheimer hastası Mehmet Yılmaz, 17 saat sonra evinden 6 kilometre uzaklıkta bulundu.

Alınan bilgiye göre, 5 ay önce de ormanlık alana girerek kaybolan ve kolundaki akıllı saat ve telefon uygulaması yardımıyla konumu tespit edilerek 8 saatlik arama çalışmalarının ardından bulunan Yılmaz, dün akşam saatlerinde Zümrütevler Mahallesi'ndeki evinden çıktı.

Şarjı bittiği için akıllı saatiyle kendisinden haber alamayan yakınları, polis ekiplerine durumu bildirdi.

Saatin son olarak ormana yakın bir konumda bulunan 8. Yağmur Sokak'ı göstermesiyle, ekipler bu bölgeye yönlendirildi. Yılmaz, burada bulunamayınca durum AFAD'a bildirildi.

AFAD'ın yanı sıra Nilüfer Arama Kurtarma (NAK), ANDA ve Bursa Arama Kurtarma (BAKUT) ekiplerinin çalışmalarıyla Alzheimer hastası Yılmaz, kaybolduktan yaklaşık 17 saat sonra evinin 6 kilometre uzağındaki Kaplıkaya mevkisinde ormanlık alanda bulundu.

Yaşlı adam ilk müdahalenin ardından tedbir amacıyla Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Mehmet Yılmaz'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.



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