Bursa'da serbest bırakılan "piyaniste darp" zanlılarından biri itiraz üzerine tutuklandı

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BURSA (AA) - Bursa'nın Mudanya ilçesinde bir eğlence mekanında piyanisti darbettikleri öne sürülen ve gözaltına alınmalarının ardından serbest bırakılan 9 şüpheliden biri itiraz üzerine tutuklandı.

Cumhuriyet Başsavcılığı, Esence Mahallesi'nde piyanist Özkan Süslerer'in (44) darbedilmesi olayına karıştıkları iddiasıyla sorgulanıp salıverilen 9 kişiden 4'ü hakkında verilen adli kontrol kararına itirazda bulundu.

İtirazı değerlendiren nöbetçi asliye ceza mahkemesi, söz konusu 4 şüpheliden S.T. hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkardı. Yeniden gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen S.T. tutuklandı.

Esence Mahallesi'ndeki bir eğlence mekanına gelen şüpheliler, piyanist Özkan Süslerer'i darbetmişti. Hastanedeki tedavisinin ardından taburcu edilen Süslerer, istek şarkı tartışması sırasında bir grubun saldırısına uğradığını iddia ederek şüphelilerden şikayetçi olmuştu. Jandarma ekiplerince gözaltına alınan 9 zanlı adliyeye sevk edilmiş, adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakılmıştı.

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