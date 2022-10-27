Bursa'da alışveriş merkezindeki silahlı kavga paniğe neden oldu

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BURSA (AA) - Bursa'nın merkez Nilüfer ilçesindeki bir alışveriş merkezinde silahlı kavga yaşandı.

Cumhuriyet Mahallesi Nilüfer Hatun Caddesi'ndeki bir alışveriş merkezinin eğlence mekanlarının bulunduğu bölümünde iki grup arasında çıkan henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine iki grup, birbirlerine pompalı tüfek ve tabancalarla ateş etti.

Bu sırada eğlence mekanında bulunan kişiler, masa ve sandalyeleri kendilerine siper ederek korunmaya çalıştı, bazı vatandaşlar da panikle olay yerinden kaçtı.

İki grup birbirine ateş ettikten sonra olay yerinden kaçarken ihbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

Kimsenin yaralanmadığı olayda ekipler, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.





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