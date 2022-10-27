Ceviz Üreticileri Derneği, Bursa'daki üreticilerle hasat etkinliğinde bir araya geldi

BURSA (AA) - Ceviz Üreticileri Derneği tarafından Bursa'daki üreticilerin katılımıyla hasat etkinliği düzenlendi.

Yıldırım ilçesinde bir firmaya ait ceviz sahasında incelemelerde bulunan dernek yöneticileri, üreticilerle sektörün hedeflerine ilişkin istişarelerde bulundu.

Dernek Başkanı Ömer Ergüder, AA muhabirine, bu yıl cevizdeki hasadın başladığını ve yakından takip ettiklerini söyledi.

Ergüder, derneğin 40 üyesinin bulunduğunu ve 35 bin dekar üretim alanına sahip olduklarını belirtti.

Üye sayısı ve dekar alanını arttıkça rekolte beklentilerin de yükseleceğini vurgulayan Ergüder, "Dernek olarak üyelerimizin rekolte beklentisi bu yıl 10 bin tona yakın. Hedefimiz 3-5 yıl içinde bunu 20 bin tona yaklaştırmak. İhracat şu ana kadar çok uzun odaklandığımız bir konu değil. Çünkü iç pazarda çok ciddi bir tüketim ve talep var." dedi.

Ergüder, iç pazarda cevizin hala önemli bir ürün olduğu ve bundan dolayı da üreticilerin ihracata yönelmediğini dile getirdi.

Türkiye'de ceviz tüketimi ile üretim oranları arasında farklar bulunduğuna değinen Ergüder, ülke genelinde 40-50 bin ton ticari üretim rakamı bulunduğunu, tüketimin ise 150-160 bin ton olduğunu anlattı.

Üretimin yeterli gelmediğini kaydeden Ergüder, "Yetiştirdiğimiz ve hasat ettiğimiz ürünlerimiz 3-4 ay içinde piyasadan tüketilmiş olarak gidiyor. 12 ay yetecek ürün henüz veremiyoruz. O yüzden yatırımların artması lazım. Önümüzdeki yıllarda çoğalmasını umut ediyoruz. Dernek olarak da bu yatırımların çoğalması ve ceviz sektörün ivme kazanması için elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyoruz." diye konuştu.

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