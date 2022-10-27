Bursa'da cipe çarpan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

BURSA (AA) - Bursa'nın Orhangazi ilçesinde motosikletiyle cipe çarpan sürücü, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Yalova'dan Bursa istikametine doğru seyreden Cemal Güven (36) idaresindeki plakasız motosiklet, 24 Ekim'de Orhangazi girişinde Ali Ç. (23) idaresindeki 16 VT 361 plakalı cipe çarptı.

Kazada yaralanan Güven, Orhangazi Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada yapılan müdahalenin ardından sevk edildiği Bursa Şehir Hastanesinde tedavi altına alınan sürücü hayatını kaybetti.





Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.