Beyin travması geçirdikten sonra yaptığı tablolar sayesinde hayata yeniden tutundu

BURSA (AA) - Bursa’da geçirdiği kaza sonucu beyin travması nedeniyle hafıza kaybı yaşayan Ümran Ayçiçek, iç dünyasını tuvale yansıtarak hayata bağlandı.

Gemlik ilçesinde ikamet eden 59 yaşındaki Ayçiçek, 1996 yılında eşiyle geçirdiği kazada beyin travması geçirdi. Beyin hasarı nedeniyle sağ tarafı felç kalan Ayçiçek, ayrıca uzun süre hafıza kaybı yaşadı.

Kaza sonrasında bedensel engeli nedeniyle evine kapanan Ayçiçek, ailesi ve arkadaşlarının desteğiyle bu zor günleri atlattı.

Bursa ve Gemlik'te resim dersleri alan Ayçiçek, bu sanatta kendisini geliştirerek çok sayıda sergi açtı.

Ümran Ayçiçek, AA muhabirine, evinde bir odasını resim atölyesine çevirdiğini söyledi.

Kara kalem ve yağlı boya portre, manzara gibi resimler yaptığını belirten Ayçiçek, "Profesyonel tekniklerle çalışan bir ressam olmasam bile tablolarıma bakan insanların hissettiklerini görüyorum. Tek bir çizik bile herkes için farklı bir anlam taşıyabilir ve öğretebilir." dedi.

Ayçiçek, sanatın birleştirici bir gücünün olduğunu dile getirerek, yaşadığı zor günleri anlattı.

Kazadan sonra hiç kimseyle görüşmek istemediğini ifade eden Ayçiçek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Çocuk sesi duymak bile istememiştim. Dışarı çıkamıyordum. Sonra kurslarda ders alınca toplumun her kesiminden dostlar edindim. İnsanların hikayeleri bana moral ve motivasyon verdi. Fiziksel işlevlerimi yeniden kazanmaya başladım. Resim çalışmalarımı geliştirmeye devam ederek hayatımı yeniden kazandım. Bursa’da çeşitli temalar ile birçok sergi açtım. Bu sergilerin bir amaca hizmet etmesini istedim. Sanatla iyileştim ve kendimi yeniden kazandım. Yeniden bir bebek gibi adım adım öğrendim hayatı. Benim gibi buna ihtiyacı olan insanların da iyileşmesine bir yararım olması için sergilerimden elde ettiğim geliri Bursa Lösemili Çocuklara Yardım Derneğine (LÖDER) bağışladım. Bundan sonra da yine bu şekilde devam edeceğim."

Ümran Ayçiçek, kendisi gibi zorluklarla mücadele edenlere, hiçbir zamanda hayattan vazgeçmemelerini tavsiye etti.

Sağlıktan daha önemli bir şeyin olmadığını vurgulayan Ayçiçek, "Dünyada sanat gibi bir tedavi yöntemi var. Yıllarca çok büyük sıkıntılar çektim ama resim yaparak yeniden doğdum. Elimdeki fırçayla hayatıma yön verdim. O fırçayı bırakmayın." diye konuştu.



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