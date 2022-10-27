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Bursa'nın yöresel lezzetlerinin tanıtımı için Avrupa'dan talep geliyor

AA

Bursa'nın yöresel lezzetlerinin tanıtımı için Avrupa'dan talep geliyor

BURSA (AA) - CEM ŞAN - Bursa'nın yöresel lezzetlerinin tanıtımı için İspanya, İtalya ve Romanya'dan talep gelmeye başladı.

Kentte son dönemde gastronomiye dair çalışmalar meyvelerini vermeye başladı. Bursa Büyükşehir Belediyesi ile Bursa Gastronomi Turizmi Derneği ve ilgili paydaşların çalışmalarıyla yöresel lezzetlerin tanıtımı için yurt içinde ve yurt dışında çeşitli etkinlikler gerçekleştirildi.

Kentte yapılan Bursa Gastronomi Festivali'ne gelen binlerce kişi yöresel lezzetlerin tadına bakma imkanı bulurken, Macaristan'da gerçekleştirilen Turan Kurultayı'na katılan Bursa Gastronomi Turizmi Derneği şefleri de yabancılara Bursa'nın yöresel lezzetlerinin sunumunu yaptı.

Macaristan'da gerçekleştirilen bu etkinliğin ardından bazı Avrupa ülkelerinden derneğe yöresel lezzetlerin ülkelerinde tanıtımı için davet yapıldı.

- "Romanya, İtalya, İspanya'dan teklif geldi"

Bursa Gastronomi Turizmi Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Yüksel Aktaş, AA muhabirine, dernek olarak Bursa Büyükşehir Belediyesi Kültür AŞ ile Macaristan'daki programa katıldıklarını ve Bursa'nın yaklaşık 50 yöresel ürününü oraya götürdüklerini söyledi.

Aktaş, Macaristan'da çok güzel bir organizasyon yaptıklarını ve kurulan stantlarda Bursa kebabından tahinli pideye, süt helvasından kestane şekerine, cantıktan Mustafakemalpaşa tatlısına kadar yaklaşık 50 çeşit ürünü sergilediklerini anlattı.

Etkinliğe katılanların Bursa'nın lezzetlerini çok beğendiğini ve çok olumlu geri dönüşler aldıklarını belirten Aktaş, şöyle devam etti:

"Romanya, İtalya, İspanya'dan bizlere teklif geldi ve 'gelin ürünlerinizi, bizim ülkemizde tanıtın' dediler. Bizler de aşçılarımızla, şeflerimizle program yapıyoruz. Şu anda randevuları oluşturuyoruz, Bursa'mızın ürünlerini götürüp o ülkelerde tanıtacağız. Yurt dışında kendi yemek kültürümüzü tanıtırsak gerçekten daha çok hızlı ilerleyeceğiz. Biz kendi içimizde birbirimizin yemeklerini ve kültürünü biliyoruz. Aslolan dünyaya açılmamız. Bu vesileyle de dünyaya açıldık mı zaten arkası gelecek."

- "Bursa'nın lezzetlerini Avrupa'ya taşıyacağız"

Aktaş, Romanya, İtalya ve İspanya'nın belirlediği tarihlerde oraya gidip tanıtım yapacaklarını dile getirerek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bursa'nın lezzetlerini Avrupa'ya taşıyacağız. Şu anda ekiplerimizle buradaki çalışmalarımızı yapıyoruz. Bursa'mızın lezzetlerini dünyaya tanıtmak için var gücümüzle çalışacağız. Bursa Gastronomi Turizm Derneği olarak çalışmalarımız çok hızlı bir şekilde ilerliyor. Bursa'nın yemek kültürünü dünyaya taşımak için aşçılarımızla, şeflerimizle, ustalarımızla kısacası el birliğiyle en iyi şekilde çalışacağız."

Aktaş, Türkiye'nin Budapeşte Büyükelçisi Gülşen Karanis Ekşioğlu'nun kendilerini davet ettiğini ve büyükelçilikte de şeflerin çok güzel bu sunumla yöresel lezzetlerin tanıtımını yaptığını bildirdi.

- "2023 Türkiye'nin ve Bursa'nın yılı olacak"

Daha sonra Bursa Gastronomi Festivali'ni gerçekleştirdiklerini hatırlatan Aktaş, festivale yoğun bir katılımın olduğunu ve stant açan firmaların bir aylık cirosunu üç günde yaptığını ifade etti.

Aktaş, firmaların şimdiden gelecek yıl yapılacak festivalde yer almak için talepte bulunduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Festivalde yer alacak ve Bursa'yı temsil edecek firmalarımız AR-GE çalışacak. AR-GE çalışmalarıyla Bursa Gastronomi Festivali'nde ses getirmemiz lazım. AR-GE çalışanları, işini gücünü sevenleri festivale alacağız. Gerçekten her isteyen giremeyecek. Bursa'daki festivalde şov yapacak ekipleri, şefleri, mutfakçıları, aşçıları istiyoruz. Dünyanın dört bir etrafından uçaklarla insanlarımız Bursa'ya gelecek. 2023 Türkiye'nin ve Bursa'nın yılı olacak."

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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