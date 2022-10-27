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Togg'un seri üretiminin yapılacağı Gemlik'te açılış heyecanı yaşanıyor

AA

Togg'un seri üretiminin yapılacağı Gemlik'te açılış heyecanı yaşanıyor

BURSA (AA) - SİNAN BALCIKOCA - Türkiye'nin vizyon projeleri arasında yer alan Togg'un seri üretiminin yapılacağı Bursa'nın Gemlik ilçesinde açılış heyecanı yaşanıyor.

Togg'un Elektrikli Otomobil Üretim Tesisi, 29 Ekim Cumartesi günü Cumhuriyet'in 99. yılında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla açılacak.

İlçeye bağlı Gençali Mahallesi'nde gerçekleştirilecek açılış öncesi tesise giden yollarda ve fabrika çevresinde hazırlıklar sürüyor.

Bursa-Yalova kara yolundan tesise ulaşım sağlanan kavşaklara Karayolları Genel Müdürlüğü ekiplerince "Togg" yazılı yön tabelaları yerleştirildi. Ayrıca, kara yolundan 5 kilometre uzaklıktaki tesisin yolları ve kavşaklarında peyzaj çalışmaları tamamlandı.

Gemlikliler ise bölge istihdamına büyük katkı sağlayacak fabrikanın açılmasını heyecanla bekliyor.

İlçe sakinlerinden Adem Salar, AA muhabirine, projenin ülke için çok önemli olduğunu söyledi. Salar, "Daha önce yabancılardan araba alıyorduk ama Togg üretime geçtiği zaman milletimiz bunu almak isteyecek. Binlerce kişi burada çalışarak çoluğuna çocuğuna ekmek götürecek. Fabrikanın açılmasını dört gözle bekliyorum. Şu an üretimde olan Bayraktar gibi hava araçları da çok önemli. Türk milleti olarak kalkıp da bunu inkar edemeyiz. Çünkü yapılan işler geleceğimiz için çocuklarımız, torunlarımız için yapılan başarılı işlerdir." dedi.

Fikret Kürşat da fabrikanın, 50 yıldır yaşadığı Gemlik'e ve ülkeye hayırlı olmasını diledi.

Yerli otomobil üretimini "çok önemli bir başarı" olarak nitelendiren Kürşat, "Devrim arabasından sonra bunun yapılması apayrı bir olay. Milli ve yerli olması çok önemli. İstihdam artacak, çok güzel. Gemlikli olarak gurur duyuyoruz. İnşallah bizler de binebiliriz bu arabaya. Fiyatının makul seviyede olması önemli." diye konuştu.

- "Mazot, benzin inşallah son zamanını yaşıyordur"

Ahmet Değer ise projede emeği geçenlere teşekkür ederek, yerli otomobilin çok daha önceki yıllarda üretilmesi gerektiğini dile getirdi.

Projeyi başarılı bulduğunu vurgulayan Değer, şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanı'mız cumartesi günü buranın açılışını yaptığında vatandaşın bu arabayı alması için güzel, müjdeli haber verir diye bekliyoruz. Türk insanının çoğunun bunu merak ettiğine, sevindiğine, çok da gurur duyduğuna inanıyorum. Çünkü bu gerçek yerli bir proje. Gerçekten Türk arabasına bineceğimizin gururunu, sevincini yaşıyoruz. Gemlik'e hakikaten de güzel şeyler katacak çünkü iş sahası büyüyecek."

Değer, Togg'un elektrikli olmasının önemine işaret ederek, "Mazot, benzin inşallah son zamanını yaşıyordur. Artık dünya elektriğe dönmek üzere. İnşallah bizim otomobilimiz de buna örnek olur. Elektrikli arabalar büyük rağbet görür diye düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

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