Bursa'da otomobil ile cipin çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı

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BURSA (AA) - Bursa'nın İznik ilçesinde, otomobil ile cipin çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Müşküle Mahallesi Sarıkaya mevkisinde, V.K. (42) kontrolündeki 54 AGD 637 plakalı otomobil ile İ.B. (55) yönetimindeki 16 BZ 501 plakalı İznik Orman İşletme Müdürlüğüne ait cip çarpıştı.

Kazada 54 AGD 637 plakalı araçta yolcu olarak bulunan Afgan uyruklu S.T. (25) ile Orman İşletme Müdürlüğü personellerini taşıyan araçtaki İ.B. ve yolcular S.K. (34), H.G. (23), U.Ş. (23) ve O.B. (23) yaralandı.

Yaralanan S.K. Yenişehir Devlet Hastanesine, diğer yaralılar ise İznik Devlet Hastanesine götürüldü.

Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

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