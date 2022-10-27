Bursa'da 29 Ekim'de toplu ulaşım ücretsiz olacak

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BURSA (AA) - Bursa'da, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla cumartesi günü toplu ulaşım ücretsiz olarak sağlanacak.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, halkın tören ve kutlamalara kolay ulaşabilmesi amacıyla 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda kent içi toplu ulaşım ücretsiz olacak.

BursaRay, BURULAŞ otobüsleri ve özel halk otobüslerinde ücretsiz uygulamadan yararlanmak isteyenlerin, Bursakart kullanmaları gerekiyor.

Bursakart kullanılan ilçe içi halk otobüslerinde de geçerli olacak uygulamadan ilçeler ile Bursa şehir merkezi arasındaki ulaşımı sağlayan araçlar muaf tutuldu.

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