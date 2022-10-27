DSP Genel Başkanı Aksakal, Bursa'da gündemi değerlendirdi:

BURSA (AA) - Demokratik Sol Parti (DSP) Genel Başkanı Önder Aksakal, "Bugün terör örgütüyle yapılan mücadelede Türk Silahlı Kuvvetlerinin kimyasal silah kullandığını iddia etmek en başta adında 'Türk' olan bir kuruma ve kendilerini tabip olarak tanımlayan bir sivil toplum kuruluşunun temsilcisine yakışmaz." dedi.

Bursa'nın Karacabey ilçesinde ziyaretlerde bulunan Aksakal, düzenlediği basın toplantısında, DSP'nin 37 yıllık geçmişiyle ülkenin köklü bir partisi olduğunu ve siyasette her zaman olması gerektiğini söyledi.

Ülkenin başlıca sorununun ekonomi olduğunu belirten Aksakal, "Türkiye'de bir iktidar değişikliğine acil ihtiyaç vardır. Bu ihtiyacı giderecek olan tek parti ise Demokratik Sol Partidir." ifadesini kullandı.

Türkiye'yi karış karış gezdiklerini anlatan Aksakal, çiftçi, işçi, emekli, memur, sanayici ve üreticilerle görüştüklerini dile getirdi.

"Terör örgütü propagandası yapmak" suçundan gözaltına alınan Türk Tabipleri Birliği Başkanı Şebnem Korur Fincancı'nın sözlerine değinen Aksakal, şöyle konuştu:

"Bunun hiçbir şekilde demokrasiyle, insan haklarıyla, düşünce özgürlüğüyle izah edilebilecek bir tarafı yoktur. Bugün terör örgütüyle yapılan mücadelede Türk Silahlı Kuvvetlerinin kimyasal silah kullandığını iddia etmek en başta adında 'Türk' olan bir kuruma ve kendilerini tabip olarak tanımlayan bir sivil toplum kuruluşunun temsilcisine yakışmaz. Türk Silahlı Kuvvetleri var olduğu günden bugüne kadar asla ve asla böyle bir hadiseyle anılmamıştır. Kaldı ki Türkiye 40 yıldır terörle mücadele ediyor. Bu 40 yıl boyunca teröristlerin kendileri bile böyle bir iddiada bulunmamıştır."

Aksakal'a, ziyaretlerinde DSP Genel Başkan yardımcıları Murat Özbilge ve Ejder Onursal, Bursa İl Başkanı Cahit Akıncı, Karacabey İlçe Başkanı Ahmet Olcay Akıncı ile il ve ilçe yöneticileri eşlik etti.

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