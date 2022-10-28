BBDSO'dan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Özel Konseri

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BURSA (AA) - Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestrası (BBDSO), 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Özel Konseriyle müzikseverlerle buluştu. Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'ndeki (AKKM) konseri, konuk orkestra şefi Naci Özgüç yönetti. Gecede, tiyatro sanatçıları Ali Düşenkalkar, Reha Özcan, Süreyya Kilimci, Funda İlhan, İbrahim Şahin, Nurettin Örük ve Nilüfer Çoksesli Korosu'nun performansı sanatseverlerden tam not aldı. Konser sonunda izleyiciler şef, koro ve tiyatro sanatçılarını uzun süre alkışladı.







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