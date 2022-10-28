Bursa'da polisin "dur" ihtarına uymayıp kaçmaya çalışan minibüs sürücüsü kovalamaca sonucu yakalandı

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BURSA (AA) - Bursa'da polisin "dur" ihtarına uymayarak şehir içi yolcu taşıma minibüsüyle kaçmaya çalışan sürücü, yaklaşık yarım saatlik kovalamacanın ardından yakalandı.

Yıldırım ilçesi Emlasbahçeler Mahallesi'nde devriye gezen polis ekipleri, şüphelendikleri 16 M 0212 plakalı minibüsü durdurmak istedi.

Minibüs sürücüsü, polis ekiplerinin "dur" ikazlarına uymayarak kaçmaya başladı.

Sürücünün kaçması üzerine, kavşak ve caddelere takviye polis ekipleri sevk edildi.

Ekiplerle kaçan sürücü arasında yaklaşık yarım saatlik yaşanan kovalamaca sonucunda polisin Ankara Yolu Caddesi Duaçınarı Mahallesi'ndeki kavşağı araçlarla barikat kurarak kapatması üzerine araç durduruldu.

Araç sürücüsü Ali Burak K. ve yanında bulunan Yusuf C. ile Yağız K. gözaltına alındı.

Ali Burak K. polis aracına bindirilirken gazetecilere, polis ekiplerini arkadaşı zannettiği için kaçtığını söyledi.

Araçta yapılan aramada ise bir miktar uyuşturucu madde bulundu.

Sürücünün ehliyetine 2 ay el konulurken, "dur" ihtarına uymama ve trafiği tehlikeye sokmaktan bin 600 lira da ceza yazıldı.









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