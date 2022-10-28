Bursa'da haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 hükümlü yakalandı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

BURSA (AA) - Bursa'nın İznik ilçesinde, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 hükümlü yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, haklarında uyuşturucu madde imal ve ticareti suçundan kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.E. (35) ve H.G'nin (59) ilçede saklandığı adresi tespit etti.

Müşküle Mahallesi'ndeki 2 eve operasyon düzenleyen ekipler, M.E. ve H.G'yi gözaltına aldı.

Jandarmadaki işlemleri tamamlanan hükümlüler, cezaevine teslim edildi.



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.