Bursa'da tefecilik operasyonunda 3 şüpheli tutuklandı

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BURSA (AA) - Bursa'da tefecilik yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 4 zanlıdan 3'ü tutuklandı.

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, çok sayıda kişiye faiz karşılığı borç para vererek tefecilik yaptıkları öne sürülen 4 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Bunun üzerine harekete geçen Bursa Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphelilere ait adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

Y.G, M.G.T, S.D. ve U.G'nin gözaltına alındığı operasyon kapsamında yapılan aramalarda, çok sayıda senet, ajanda ve alacaklı kişileri gösteren not kağıtları ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan Y.G, M.G.T. ve S.D. çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, U.G. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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