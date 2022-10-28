Balkan Rumeli Türkleri Konfederasyonundan Gagavuz Özerk Yeri'ne ziyaret

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BURSA (AA) - Balkan Rumeli Türkleri Konfederasyonu (BRTK), Gagavuz Özerk Yeri'ne ziyaret gerçekleştirdi.

Konfederasyondan yapılan açıklamaya göre, Kıpçak ve Tomay yerleşim yerlerindeki etkinlik, BRTK'nin "1000 Çocuğumuzu Sevindirelim" adlı proje kapsamında hayata geçirildi.

İlki Kuzey Makedonya'da gerçekleştirilen projenin ikincisi Gagavuz Özerk Yeri'nde yapıldı. Gagavuz Özerk Yeri Kıpçak yerleşkesinden başlayan yardım çalışmasında Belediye Başkanı Olek Garizan'ın öncülüğünde okulların öğrencilerine destek sağlandı.

Daha sonra Tomay'daki okulda eğitim alan minik öğrencilere hediyeler dağıtıldı. Tomay'daki okulda Belediye Başkanı Fyodor Topçu ile dağıtılan hediyeleri alan öğrenciler büyük mutluluk yaşadı.

BRTK Genel Başkanı Sabri Mutlu'nun liderliğinde organize edilen ziyarete Büyükkarıştıran Belediye Başkanı Ertuğrul Çamlıca, BRTK Genel Sekreteri Sami Ömer, BRTK Başkan Yardımcısı ve Dışişleri Komisyonu Başkanı Zürfettin Hacıoğlu, Edirne Balkan Türkleri Federasyonu Başkan Vekili Macit Mutlu, Edirne Balkan Türkleri Federasyonu Dış İlişkilerden Sorumlu Başkan Yardımcısı Nedim Dönmez, Balkan Göçmenleri ve Mülteci Dernekleri Federasyonu (BGF) Yönetim Kurulu Üyesi İsmail Korkmaz, Büyükkarıştıran Belediye Meclis üyeleri Naci Kaymaz, İlker Şamakay da katıldı.

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