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Türk otomotiv sektörü Meksika'ya ihracatı artırmayı hedefliyor

AA

Türk otomotiv sektörü Meksika'ya ihracatı artırmayı hedefliyor

BURSA (AA) - Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği (OİB), Meksika'ya ticaret gezisi düzenledi.

OİB'den yapılan açıklamaya göre, yıllık 40 milyar dolarlık otomotiv ithalatı bulunan Meksika'ya giden üyeler, ihracat için görüşmeler gerçekleştirdi.

Heyette bulunan 19 Türk otomotiv firmasının temsilcileri, sektörün Meksika'ya ihracatı artırmak üzere ithalatçı, toptancı ve distribütörler bir araya gelerek iş birliği fırsatlarını değerlendirdi.

Meksika'da önemli firmaları ziyaret eden heyetin görüşmelerine Türkiye'nin Meksika Büyükelçisi İlhan Kemal Tuğ da katıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen OİB Başkanı Baran Çelik, Türkiye ve Meksika arasındaki coğrafi uzaklık, nakliye masraflarının yüksekliği ve benzer üretim ve ihracat yapılarına sahip olma gibi etkenler nedeniyle düşük hacimde seyreden otomotiv ticaretinin önündeki engelleri aşmak istediklerini belirtti.

Latin Amerika ülkelerinin son dönemde hedef pazarlar arasında ağırlığını artırdığını vurgulayan Çelik, şu ifadeleri kullandı:

"İhracatta yüzümüzü bu ülkelere de dönmeye başladık. Pandemi sürecinde alternatif pazar arayışlarımız arasında Meksika'yla da iş birliği içinde olduk. Meksika ile ilk iş birliğini 2020 yılında pandemi koşullarına uygun olarak online olarak gerçekleştirmiştik. OİB ticaret heyetimizle süreci yüz yüze sürdürdük. Heyetimiz, geçen yıl otomotiv sektöründe 156 milyon dolar olan ve bu yıl ocak-eylül döneminde 129 milyon dolar olarak gerçekleşen Meksika'ya ihracatın artırılması yolunda önem teşkil ediyor."

Ticaret Bakanlığının da Latin Amerika ülkelerine yönelik faaliyetlerini artırdığını aktaran Çelik, bu kapsamda hedef pazarlar arasında Meksika'nın yanı sıra Brezilya ve Şili'nin yer aldığını sözlerine ekledi.



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