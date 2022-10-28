Bursa ve çevre illerde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları başladı

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BURSA (AA) - Bursa, Eskişehir, Çanakkale, Kütahya, Bilecik ve Yalova'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında etkinlik düzenlendi.

Bursa'da, Atatürk Caddesi'ndeki Atatürk Anıtı'na çelenkler bırakıldı.

Vali Yakup Canbolat ve il protokolünün katıldığı program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla sona erdi.

- Eskişehir

Vilayet Meydanı'ndaki törende Eskişehir Valisi Erol Ayyıldız, Garnizon Komutanı Hava Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu ve Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen, Atatürk Anıtı'na çelenk bıraktı.

Saygı duruşunda bulunulan, İstiklal Marşı'nın okunduğu törene, AK Parti Eskişehir Milletvekili Harun Karacan, MHP Eskişehir Milletvekili Metin Nurullah Sazak, CHP Eskişehir Milletvekili Jale Nur Süllü, protokol üyeleri, öğrenciler ile vatandaşlar katıldı.

- Çanakkale

Çanakkale'deki çelenk töreni, Cumhuriyet Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı önünde gerçekleştirildi.

Anıta çelenklerin bırakılmasıyla başlayan tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla tamamlandı.

Programa, Çanakkale Valisi İlhami Aktaş, CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek, İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Rıdvan Uz, CHP Çanakkale Milletvekili Özgür Ceylan, Boğaz ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Mustafa Turhan Ecevit, Belediye Başkanı Ülgür Gökhan, daire müdürleri, siyasi parti temsilcileri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

- Kütahya

Kütahya’da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları, Zafer Meydanı’nda gerçekleştirilen törenle başladı.

Vali Ali Çelik, Garnizon Komutanı Hava Piyade Tuğgeneral Necati Gündüz ve Belediye Başkanı Alim Işık, Atatürk Anıtı’na çelenk bıraktı.

Saygı duruşunda bulunan tören, İstiklal Marşı'nın okunmasıyla sonlandı.

- Bilecik

Bilecik'te Cumhuriyet Meydanı'ndaki törene, Vali Kemal Kızılkaya, CHP Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün, Belediye Başkan Vekili Melek Mızrak Subaşı, Jandarma Eğitim Komutanı Tuğgeneral Uğur Ertekin, Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şükrü Beydemir, Cumhuriyet Başsavcısı Burak Olgun, İl Jandarma Komutanı Albay Muzaffer Sandal, İl Emniyet Müdürü Ayhan Bodur, daire müdürleri, siyasi parti il başkanları ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

Atatürk Anıtı'na çelenklerin bırakılmasıyla başlayan tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam etti.

Törenin ardından Valilik bahçesinde "Cumhuriyet ve Atatürk" konulu resim sergisinin açılışı yapıldı.

- Yalova

Yalova’da, 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı’ndaki törende Vali Muammer Erol, Garnizon Komutanı Albay Cenk Topuz ve Belediye Başkan Yardımcısı Fatih Şahin tarafından anıta çelenkler bırakıldı.

Siyasi partilerin yöneticileri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, öğrenciler ve vatandaşların hazır bulunduğu program, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla sona erdi.





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