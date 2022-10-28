Mudanya'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları çelenk töreniyle başladı

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BURSA (AA) - Bursa'nın Mudanya ilçesinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları başladı.



İskele Meydanı'nda düzenlenen törende, Mudanya Kaymakamı Ayhan Terzi ve Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz, Atatürk Anıtı'na çelenk bıraktı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla tamamlanan törene, Mudanya Cumhuriyet Başsavcısı Okan Kurtaran, İlçe Emniyet Müdürü Abdullah Tomar, daire amirleri, gaziler, öğrenciler, siyasi partiler ve sivil toplum kuruluşları temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

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