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Türkiye'nin ilk yerli otomobili "Devrim", Togg'un Gemlik Kampüsü'ne getirildi

AA

Türkiye'nin ilk yerli otomobili "Devrim", Togg'un Gemlik Kampüsü'ne getirildi

BURSA (AA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla açılışı gerçekleştirilecek Togg Gemlik Kampüsü'nde Türkiye'nin yerli otomobil macerasını başlatan "Devrim" otomobili ile Togg araçları sergileniyor.

Cumhurbaşkanı Cemal Gürsel'in talimatıyla 1961 yılında üretilerek Türkiye'nin yerli otomobil macerasını başlatan "Devrim" otomobili Togg Gemlik Kampüsü'ne getirildi.

Burada oluşturulan fuaye alanında Togg'un C-SUV ve sedan modeli ile sergilenen Devrim otomobili davetlilerden yoğun ilgi gördü.

Bazı davetliler, alandaki simülasyona binerek Togg'un birebir sürüş deneyimini yaşadı. Togg araçlarının gövde ve batarya bölümlerinin sergilendiği fuaye alanında akıllı şarj istasyonlarının da tanıtımı gerçekleştirildi.

Togg'un üretim aşamasının videoları da alandaki ekranlara yansıtıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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