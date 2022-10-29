29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlanıyor

Kanserin çaresine bir adım daha yaklaşıldı

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BURSA (AA) - Bursa, Eskişehir, Balıkesir, Çanakkale, Kütahya, Bilecik ve Yalova'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı törenlerle kutlandı.

Bursa'daki kutlamalar, Vali Yakup Canbolat'ın Heykel semtindeki tarihi Valilik binasında tebrikleri kabul etmesiyle başladı.

Atatürk Anıtı önündeki alanda devam eden kutlama programında, Vali Canbolat ve Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, törene katılanları selamladı.

Canbolat, yaptığı konuşmada, geçmişten gelen emaneti geleceğe taşımanın önemini vurguladı.

Özgürlük, bağımsızlık, cumhuriyet uğruna bedel ödeyen ve bu kadar hak eden başka bir milletin dünya tarihinde bulunmadığını belirten Canbolat, "Cumhuriyet'imizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ve bu mücadelenin tüm kahramanlarını, aziz şehitlerimizi ve vefat eden kahraman gazilerimizi rahmetle anıyorum." dedi.

Bursa Anadolu Lisesi öğrencileri Emir Bahadır Sözcü ve Esma Uğurlu'nun şiirler okuduğu törende, Yıldırım Belediyesi ve Bursa Uludağ Üniversitesi ekiplerince halk oyunu gösterileri sunuldu.

Ayrıca Bursa Mehter Takımı ve Tahtakıran Kılıç Kalkan Ekibinin gösterilerine yer verilen program, tören geçişiyle sona erdi.

- Eskişehir

Eskişehir Valisi Erol Ayyıldız'ın makamında tebrikleri kabul etmesinin ardından Atatürk Bulvarı'ndaki törene geçildi.

Vali Ayyıldız, Garnizon Komutanı Hava Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu ve Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen, tören aracına binerek halkı selamladı.

Törende konuşan Ayyıldız, bir kalkınma ve modernleşme projesi olarak uygulamaya konulan Cumhuriyet'in, demokratik, çağdaş ve sosyal hukuk devletini gerçekleştirmenin temel dayanağı olduğunu söyledi.

Siyasal, sosyal ve ekonomik alanlarda gerçekleştirilen değişimlerle Türkiye'nin bölgesindeki ve dünyadaki öneminin daha da pekiştirildiğini anlatan Ayyıldız, şöyle devam etti:

"Türk milleti, modern dünyanın bir üyesi olmanın haklı onurunu yaşamış, devletimiz, gelişen ve kalkınan bir 'dünya devleti' olmanın kıvancına erişmiştir. Ülkemiz sadece bölgesel bir güç olmakla kalmayıp küresel bir güç haline gelmesi yolunda da büyük merhaleler katetmiştir. Böylece Türkiye Cumhuriyeti, köklü, büyük ve güçlü bir devlet olarak dünya milletleri arasında saygın bir üye haline gelmiştir. Türk milleti olarak, bugün bunun haklı gurur ve mutluluğunu hep birlikte yaşıyoruz."

İl Jandarma Komutanlığı Komando Bölüğünün silahlı gösterisi ve resmigeçit töreniyle sona eren kutlamaya, AK Parti Eskişehir Milletvekili Harun Karacan, CHP Eskişehir milletvekilleri Utku Çakırözer ve Jale Nur Süllü, MHP Eskişehir Milletvekili Metin Nurullah Sazak, Cumhuriyet Başsavcısı Ali Yeldan, İl Jandarma Komutanı Albay Ercan Atasoy, İl Emniyet Müdürü Yaman Ağırlar, AK Parti İl Başkanı Zihni Çalışkan, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, öğretmen, öğrenci ve vatandaşlar katıldı.

- Balıkesir

Balıkesir'de kutlamalar, Vali Hasan Şıldak'ın makamında tebrikleri kabul etmesinin ardından Kuvayi Milliye Meydanı'nda gerçekleştirildi.

Vali Şıldak, törende yaptığı konuşmada, "Bugün tarihimizin en güzel sayfalarından birini, devletimizin kuruluşunun ve Cumhuriyet ile buluşmasının 99. yılını hep birlikte coşkuyla kutluyoruz. Bu meydanı dolduran Kuvayımilliye şehrindeki aynı ruhu yaşatan bu güzel şehrin insanlarına şükranlarımı sunuyorum." ifadelerini kullandı.

Şiirlerin okunduğu, halk oyunu gösterilerinin sunulduğu program, gaziler, öğrenciler, sporcular, jandarma, polis, AFAD, itfaiye ve sağlık ekiplerinden oluşan kortejin geçişiyle tamamlandı.

Törende, AK Parti Balıkesir milletvekilleri Adil Çelik ve Belgin Uygur, CHP Balıkesir Milletvekili Fikret Şahin, Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, Balıkesir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İlter Kuş, Karesi Kaymakamı Metin Arslanbaş, Altıeylül Kaymakamı Turgay Hakan Bilgin, İl Emniyet Müdürü Hasan Onar, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Ali Yıldız, belediye başkanları, kurum müdürleri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile vatandaşlar hazır bulundu.

- Çanakkale

Çanakkale Kordon Boyu'ndaki törene, Vali İlhami Aktaş, Belediye Başkanı Ülgür Gökhan, Boğaz ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Mustafa Turhan Ecevit, Çanakkale Savaşları ve Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

Tören, Vali Aktaş, Tuğamiral Ecevit ve Belediye Başkanı Gökhan'ın gaziler, askerler, öğrenciler ve vatandaşların bayramını kutlamasıyla başladı. Daha sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mesajı okundu.

Vali Aktaş, törende yaptığı konuşmada, şunları kaydetti:

"Cumhuriyet'in kazanımları sayesinde geldiğimiz noktada bugün Türkiye bölgesinde önemli güç ve aktör olmuştur. Milli savunma alanında geliştirdiğimiz politikalar, dış politikalardaki etkinliğimiz Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde bölgemizde tekrar eski gücüne kavuşan bir Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin gururunu yaşamaktayız."

Daha sonra öğrenciler tarafından şiirler okundu.

Programın ardından Çanakkale Boğazı'nda Sahil Güvenlik Komutanlığı botları ve Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne ait römorkörlerle gösteri sunuldu.

- Kütahya

Kütahya Dumlupınar Spor Salonu'nda düzenlenen törende protokol üyeleri, öğrencilerin ve halkın bayramını kutladı.

Vali Ali Çelik, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından yaptığı konuşmada, Cumhuriyet'in yalnızca bir ulusun yönetim şekli olmadığını, Dumlupınar'da kazanılan büyük zaferin bayramı, yüz binlerce şehidin adı olduğunu dile getirdi.

Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla düzenlenen yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödüllerinin protokol üyelerince verildiği program, halk oyunları ve Kütahya Hava Er Eğitim Tugay Komutanlığı Bando Takımı gösterileri ile lise öğrencilerinden oluşan koronun müzik dinletisiyle sona erdi.

- Bilecik

Bilecik Valisi Kemal Kızılkaya, AK Parti Bilecik Milletvekili Selim Yağcı, Belediye Başkan Vekili Melek Mızrak Subaşı ve Jandarma Eğitim Komutanı Tuğgeneral Uğur Ertekin, Valilik'te tebrikleri kabul etti.

Cumhuriyet Meydanı'nda devam eden törende, Kızılkaya ve Subaşı, öğrencilerin ve vatandaşların bayramını kutladı.

Vali Kızılkaya, burada yaptığı konuşmada, Anadolu halkının yüreğinde yanan bağımsızlık tutkusu ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'a çıkışının, özgürlük ateşinin fitilini yakarak tüm yurtta umudun yeniden filizlenmesini sağladığını söyledi.

Anadolu'nun her yerinde vücut bulan mücadele ruhunun Türk halkının fedakarlığı ve azmiyle birleşerek tüm zorlukların üstesinden geldiğini vurgulayan Kızılkaya, "Bu kahramanlık destanıyla tarihte eşi ve benzerine rastlanmayan bir zafer kazanılmıştır. Bu eşsiz zaferin çıkış noktası Türk milletinin bağımsızlık da olan İstiklal Harbi, barış noktası Türkiye Cumhuriyeti olmuştur. Genç Cumhuriyet'in kurucuları olan atalarımız, bağımsızlık mücadelesi ve milli egemenlik anlayışının en büyük eseri olarak Cumhuriyet'i bizlere miras bırakmıştır. Bizler bu mirası güçlü bir şekilde korumalıyız." diye konuştu.

Kızılkaya, gençler tarafından getirilen Türk bayrağını aldı.

Tören, şiirlerin okunması, halk oyunu ve spor gösterisi ile spor müsabakalarında dereceye giren sporculara ödüllerinin verilmesi ve resmigeçitle tamamlandı.

- Yalova

Yalova'da Valilik makamında tebriklerin kabulüyle başlayan kutlama programı, 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı'ndaki törenle devam etti.

Vali Muammer Erol, Garnizon Komutanı Albay Cenk Topuz ve Belediye Başkan Vekili Mustafa Tutuk, programa katılan öğrencilerin, askerlerin ve halkın bayramını kutladı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Vali Erol, resim, şiir ve kompozisyon yarışmalarında dereceye giren öğrencilere ödüllerini verdi.

Erol, programda yaptığı konuşmada, Cumhuriyet'in 100. yılının arifesinde her zamankinden daha coşkulu ve gururlu olduklarını söyledi.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün muasır medeniyetler seviyesine ulaşma hedefinde büyük mesafeler alındığını vurgulayan Erol, "Bugün geldiğimiz noktadan daha aydınlık yarınlara ancak Cumhuriyet ile varılabileceğinin bilincinde olan Türk milleti, cumhuriyet rejiminde kıvançlıdır. Cumhuriyet'in bugün bizi ulaştırdığı nokta daha aydınlık yarınlar için hepimize heyecan ve ümit vermekte, birlik ve beraberliğimizi pekiştirmekte, milletçe bağımsız yaşama azmimizi yenilemektedir." ifadelerini kullandı.

Halk oyunları gösterisi, resmigeçit töreni ve Kent Müzesi'ndeki "Pul Sergisi"nin açılmasıyla sona eren programa, AK Parti Yalova milletvekilleri Meliha Akyol ve Ahmet Büyükgümüş, Memleket Partisi Yalova Milletvekili Özcan Özel, Yalova Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Bahçekapılı, kurum müdürleri, sivil toplum örgütü ve siyasi partilerin temsilcileri ile çok sayıda kişi katıldı.

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