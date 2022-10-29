Karacabey'de kamyona çarpan otomobilde çıkan yangın söndürüldü

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BURSA (AA) - Bursa'nın Karacabey ilçesinde önünde seyreden kamyona çarpan otomobilde çıkan yangın söndürüldü.

Uluabat Mahallesi'nde seyreden Emircan Yıldırım idaresindeki 54 ABV 176 plakalı otomobil, Sadettin S'nin kullandığı 16 FT 176 plakalı kamyona arkasından çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobil yanmaya başladı.

Alevlerin yükselmesiyle sürücü Yıldırım araçtan güçlükle inerek alevlere müdahale etti, diğer yandan itfaiyeyi arayıp yardım istedi. Bunun üzerine olay yerine polis, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Yangın, itfaiye tarafından yapılan çalışmalar sonucu kontrol altına alınarak soğutma çalışması yapıldı.

Büyük hasar gören otomobilin sürücüsü tedbir amaçlı Karacabey Devlet Hastanesine götürüldü.

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