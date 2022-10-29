29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlanıyor

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BURSA (AA) - Bursa'nın Mudanya ve Orhaneli ilçelerinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve Cumhuriyet'in kuruluşunun 99'uncu yıl dönümü törenlerle kutlandı.

Mudanya Kaymakamlığında tebriklerin kabul töreniyle başlayan kutlamalar, İlçe Spor Salonu’nda devam etti.



Kaymakam Ayhan Terzi, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından yaptığı konuşmada, Cumhuriyet'in ilanının 99'uncu yılını birlikte kutlamanın mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, "Aradan geçen 99 yılın sonunda artık Cumhuriyetimiz ulu bir çınar olma yolunda büyümesine, gelişmesine devam ediyor. Bugün Türkiye Cumhuriyeti güvenin, huzurun, umudun adı olan bir devlettir." dedi.

Şiirler okunması ve halk dansları gösterisi sonrasında yarışmalarda dereceye giren öğrencilere Mudanya Kaymakamı Ayhan Terzi, Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz, Cumhuriyet Başsavcısı Okan Kurtaran, İlçe Emniyet Müdürü Abdullah Tomar, İlçe Jandarma Komutanı Ercan Yavuz, Sahil Güvenlik Mudanya Karakol Komutanı Vekili Üsteğmen Elyesa Koyuncuoğlu ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Suat Topal tarafından ödülleri verildi.

Belediye Bandosunun çaldığı marşlar eşliğinde İpar Caddesi'nden İskele Meydanı'na kadar gerçekleştirilen yürüyüşle tamamlanan kutlamalara protokol üyeleri, sivil toplum kuruluşları ve siyasi partilerin temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

- Orhaneli

Orhaneli'de Cumhuriyet Bayramı kutlamaları ilçe meydanında gerçekleştirildi.

Kaymakam Mehmet Naim Akgül ve Belediye Başkanı Ali Aykurt, halkın ve öğrencilerin bayramını kutladı.



Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından ilçede düzenlenen spor müsabakalarında dereceye giren öğrencilere ödülleri Akgül ve Aykurt ile diğer protokol üyeleri tarafından verildi.



Şiirler okunan, halk oyunu gösterileri sunulan program, resmigeçit töreniyle tamamlandı.

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