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İSO Yönetim Kurulu Başkanı Bahçıvan'dan "Togg" değerlendirmesi:

AA

İSO Yönetim Kurulu Başkanı Bahçıvan'dan "Togg" değerlendirmesi:

BURSA (AA) - İstanbul Sanayi Odası (İSO) Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan, Togg'un tüm ihtiyaçları karşılayabilecek yönden düşünülmüş ve tasarlanmış bir araç olduğunu belirterek, "Türk sanayisinin ve Türk teknolojisinin gelecek yolculuğunda, çok önemli ve değerli fikirleri ve birikimleri hayata geçirme noktasında ciddi anlamda katkılar sağlayacak bir yolculuğun başlangıcı olacak." dedi.

Türkiye'nin vizyon projeleri arasında yer alan Togg'un seri üretiminin yapılacağı Gemlik Kampüsü'nün açılış töreni öncesinde AA muhabirine açıklamalarda bulunan Bahçıvan, Togg'u "Türkiye için önemli bir atılım" olarak nitelendirdi.

Bahçıvan, "Türkiye'nin sanayisinin ve özellikle teknolojik ekosistemin gelişimi noktasında bugün sadece bir otomobil fabrikası değil, otomobil fabrikasını teknolojiyle besleyen ve onun arkasında birçok fikri ve inovasyonu hayata geçirebilecek olan bir iklimin adeta merkezinde bulunuyoruz." diye konuştu.

Bahçıvan, Togg'un Türkiye'ye sağlayacağı katkılara işaret ederek, şunlara dikkati çekti:

"Bir hayalle başlayan ama hayalden projeye, projeden yatırıma ve üretime dönüşen bu yolculuk, bundan sonraki süreçte de inşallah pazar alanında ve bu ürünü besleyen birçok farklı konuda Türk sanayisinin ve Türk teknolojisinin gelecek yolculuğunda, çok önemli ve değerli fikirleri ve birikimleri hayata geçirme noktasında ciddi anlamda katkılar sağlayacak bir yolculuğun başlangıcı olacak."

- "Çok sayıda Türk sanayi kuruluşunun katkısı var"

Erdal Bahçıvan, projede emeği geçen başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ve diğer katkı sahiplerine teşekkür etti.

Türk halkının, buna benzer ürünlerin sürmesi için gerekli desteği, katkıyı ve morali vereceğini dile getiren Bahçıvan, "Cumhuriyet'in 100. yılına adım attığımız böyle anlamlı bir günde hayırlı olmasını gönülden temenni ediyorum. Bereketli ve başarılı olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.

Bahçıvan, Togg'da çok sayıda Türk sanayi kuruluşunun, iş gücünün, kaliteli birikim ve AR-GE'nin katkısı olduğunu kaydederek, şu değerlendirmelerde bulundu:

"(Bunların) Çorbada tuzu da, biberi de, mercimeği de her şeyi var. Zaten otomotiv sanayisinde Türkiye yıllardan beri çok başarılı işler yapıyor. İhracatıyla, istihdamıyla, yatırımlarıyla bugüne kadar elde etmiş olduğu konvansiyonel tecrübeyi bu yeni nesil teknolojide de bu değişime çok güçlü şekilde uyum sağlayarak elde edecektir. Yani nihayetinde bugün burada bir başarı varsa bu bir ekip çalışmasıdır. Tabii tedarikçilerin de bu otomobilin yapılmasında ciddi desteği ve katkısı var."

- "Aracı inceledim, duygulandırıyor"

İSO Yönetim Kurulu Bahçıvan, "Aracı gördünüz mü? İncelediniz mi? Neler hissetiniz?" sorusuna karşılık, "Evet, duygulandırıyor tabii." şeklinde cevap verdi.

"Makam aracı olarak kullanmak ister misiniz?" sorusuna cevaben Bahçıvan, "Neden olmasın? Son derece rahat. Tüm ihtiyaçları karşılayabilecek yönden düşünülmüş ve tasarlanmış. Üzerinde çok kafa yoruldu. Bu kadar çok emek sarf edilmesinin olayın en kusursuz hale getirilmesi noktasında destek sağladığını düşünüyorum." ifadelerini kullandı.


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