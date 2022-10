Togg Gemlik Kampüsü'nün açılışında tarihe tanıklık ediyorlar

BURSA (AA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla açılışı gerçekleştirilecek Togg Gemlik Kampüsü, yerli ve yabancı çok sayıda davetliyi ağırlıyor.

Bursa'nın Gemlik ilçesindeki fabrika alanına gelen katılımcılar, fuaye alanında sergilenen 4. Cumhurbaşkanı Cemal Gürsel'in talimatıyla 1961 yılında üretilerek Türkiye'nin yerli otomobil macerasını başlatan "Devrim" otomobili ile Togg'un C-SUV ve sedan modeli araçlarına yoğun ilgi gösteriyor.

Togg'un simülasyonunu kullanan davetliler, özellikle C-SUV ve sedan modeli ile bol bol fotoğraf çektiriyor.

AK Parti Bursa Milletvekili Zafer Işık, AA muhabirine, Türkiye'nin ilk yerli otomobili "Devrim"den bugüne atıl bir sürecin geçtiğini söyledi.

Yaklaşık 5 yıl önce başlayan Togg'un üretimine ilişkin sürecin tamamlandığını belirten Işık, artık yerli otomobilin banttan ineceğini kaydetti.

Milletvekili Işık, Togg yönetiminin Gemlik'te ciddi çalışmalar gerçekleştirdiğini anlatarak, "Arabamız hem bir araç hem de bir teknoloji ürünü. Gerçekten de içinde birçok teknolojik özellikler barındırıyor. Zaten 'arabadan ötesi' diyoruz. Arabadan daha ileri bir teknoloji uygulanıyor. Bursa'mıza, Türkiye'mize hayırlı uğurlu olsun." dedi.

Togg'un daha da gelişeceğini vurgulayan Işık, kısa sürede yollarda yerli ve milli aracın görüleceğini dile getirdi.

Açılış organizasyonuyla ilgili görüşlerini aktaran Işık, şunları kaydetti:

"Öncelikle kusursuz bir organizasyon var. Her şey çok güzel, ilgi çok fazla. Hatta birçok kişi bu programın bir parçası olmak için kapıda bekliyor ama belli sayıda insan girebilecek buraya. Ciddi bir heyecan var. Herkes bir an evvel Cumhurbaşkanımızın gelip süreci başlatmasını bekliyor. Biz de o heyecanla buradayız. Dünyadaki birçok ülkenin büyükelçisi burada olacak. Sanayi kuruluşunun temsilcileri burada olacak. Türkiye siyaseti burada olacak. Muhtarlarımız burada olacak. Kısacası Türkiye'den her bir yapıdan insan burada temsil edecek. 4 binden fazla kişinin burada çalışacağını, 20 bin kişinin doğrudan etkileneceğini biliyoruz. Hemen yanı başında batarya fabrikasının da yeri 'özel endüstri bölgesi' olarak ilan edildi. Kısa bir süre sonra oranın da temeli atılınca burada 30-35 bin kişi doğrudan veya dolaylı olarak buranın bir parçası olacak."

- Togg, Bursa'nın ihracatını da artıracak

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası Başkan Yardımcısı Cüneyt Şener de hem Cumhuriyet'in 99. yıl dönümünün hem de böylesine tarihi bir olayın birlikte kutlandığını belirtti.

Şener, Togg ile 100 yıllık rüyanın gerçeğe dönüştüğüne dikkati çekerek, "Otomotiv başkentine yakışacak bir yatırım oldu. Fabrika inanılmaz güzel, inanılmaz yüksek teknoloji. Araba çok iyi. Gerçekten dünyadaki rakiplerin hepsinden çok daha iyi bir estetik ve teknolojik çizgiye sahip. Bir Türk olarak, bu ülkenin bir vatandaşı olarak beni son derece büyük şekilde gururlandırdı. Kendimize inanıyoruz, ülkemize güveniyoruz." ifadelerini kullandı.

Togg'un katma değer kazandıracağını söyleyen Şener, Bursa'nın yıllık toplam ihracatının yaklaşık 18 milyar dolar olduğunu bildirdi.

Şener, Togg ile bu rakamın 25 milyar dolar seviyesine çıkacağını ümit ettiklerini anlatarak, "Çünkü Togg ve buna bağlı olarak yerleşen yan sanayi ile beraber özellikle elektrikli araçlar sektöründe çok ciddi bir gelişme olacak ve Bursa'nın otomotiv ihracatında çok ciddi bir gelişme olacak. İstihdamdan ziyade katma değere yönelmemiz lazım. Ülkemizi zenginleştirmemiz lazım." değerlendirmesinde bulundu.

Organizasyona değinen Şener, şöyle konuştu:

"İnsanların gözlerindeki gururu, sevinç gözyaşlarını görüyorum. Herkes çok mutlu, çok gururlu. Cumhuriyet coşkusunu Togg coşkusuyla birleştirdik. Çok daha mutlu, çok daha gururluyuz. Herkes araçlara son derece beğeniyle bakıyor. 'Ben aracı beğenmedim' diyen birini görmedim. Belki biz memleketin vatandaşı olarak objektif olmayabiliriz ama yabancı dostlarımla da bunu paylaştığım zaman onlar da aynı şeyi söylüyor. Gerçekten çizgisiyle son derece etkili, son derece güzel bir araç, dünya piyasasında da çok ciddi yer alacağını ümit ediyorum."

