Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi

Salon: TVF Cengiz Göllü
Hakemler: Yasin Okumuş, Ahmet Oğuzhan Ünal
Hekimoğlu Global Connect Travel BVİ: Nalobin, Gökhan Çatal, Enaboifo, Kadir Bircan, Gunter, Taha Sabah (Umut Özdemir, Metin Durmuş, Muhammet Delibaş, Esat Dalgıç, Uğur Kılıç)
Hatay Büyükşehir Belediyespor: Mehmet Boğaçhan Zambak, Bucko, Fatih Eren Uğur, Miskevich, Cafer Kirkit, Furkan Aydın (Çağatay Kır, Batuhan Yurdagül, Ahmet Emre Çetinkaya, Berkan Bozan)
Setler: 22-25, 22-25, 25-27
Süre: 95 dakika (25, 30, 40)
BURSA (AA) - AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 6. haftasında Hatay Büyükşehir Belediyespor, deplasmanda Hekimoğlu Global Connect Travel BVİ'yi 3-0 yendi.