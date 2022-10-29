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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Siyasi parti temsilcilerinden "Togg" değerlendirmesi

AA

Siyasi parti temsilcilerinden "Togg" değerlendirmesi

BURSA (AA) - Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan," Elektrikli yerli otomobilimizin fabrikasının açılış daveti üzerine bugün burada bulunduk. 'Doğruya doğru, yanlışa yanlış' diyen bir siyaset izleyeceğimizi ifade etmiştik. İnşallah ülkemize, milletimize hayırlı olur, hayırlar getirir." dedi.

Siyasi parti temsilcileri, Türkiye'nin vizyon projeleri arasında yer alan Togg'un seri üretiminin yapılacağı Gemlik Kampüsü'nün açılış töreni öncesinde AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.

Fatih Erbakan, Milli Görüş hareketi olarak 50 yıl boyunca her fırsatta yerli ve milli sanayinin önemine vurgu yaptıklarını kaydederek, bu noktada da çok önemli adımlar attıklarını söyledi.

Merhum Necmettin Erbakan'ın siyasete girmeden 1956'da Türkiye'nin ilk yerli ve milli motor fabrikası olan Gümüş Motor Fabrikası'nı kurduğunu ve Türkiye'nin ilk motorlarını ürettiğini dile getiren Erbakan, onun ardından 1976-1977 yıllarında ağır sanayide 200'den fazla sanayi tesisinin temelinin atıldığını, bunlardan 70'inin hizmete girdiğini anlattı.

Erbakan, yerli ve milli sanayi, teknoloji, katma değerli üretim ve katma değerli ihracat konusunun kendileri için son derece önemli olduğunu ifade ederek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu noktada da elektrikli yerli otomobilimizin fabrikasının açılış daveti üzerine bugün burada bulunduk. Zaten Yeniden Refah Partisi olarak kurulduğumuz günden beri hayırlı işlerde destek olacağımızı, hayırlı adımların yanında olacağımızı her fırsatta ifade etmiştik. 'Doğruya doğru, yanlışa yanlış' diyen bir siyaset izleyeceğimizi ifade etmiştik. Bu doğrultuda bugün de böyle hayırlı bir hizmet dolayısıyla açılış törenine katıldık. İnşallah ülkemize, milletimize hayırlı olur, hayırlar getirir. Emeği geçenlere teşekkür ediyoruz, tebrik ediyoruz."

- "Zamanla savunma sanayisindeki gibi yerlilik oranı artacaktır"

Fatih Erbakan, otomobilin yerlilik oranına işaret ederek, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Şu aşamada 'yüzde 100 yerli, milli otomobil' diyemesek de zaman içerisinde aynen savunma sanayisinde yaptığımız atılımlarda olduğu gibi otomobilde de o yerlilik, millilik oranının artacağına inanıyoruz. Bu adımı şu aşamada önemli bir adım olarak görüyoruz. İnşallah yerlilik, millilik oranı, ürün çeşitliliği, üretim kapasitesi artarak devam etmesinden memnuniyet duyacağımızı ifade ediyoruz."

- "Memlekete bir artı değer katabilmek çok kıymetlidir"

İYİ Parti İstanbul Milletvekili Yavuz Ağıralioğlu da Cumhuriyetin 100. yılına yürüdüklerini, aynı zamanda 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı kutladıklarını belirterek, şunları söyledi:

"Cumhuriyet Bayramı'nda üretmek, bir şeyi inşa etmek, memlekete bir artı değer katabilmek çok kıymetlidir. Dolayısıyla bu ve benzeri faaliyetlerin memleketin güçlü yarınları için desteklenmesi gerektiğine inandığımız için buradayız. Bu işlerin siyasi parti tartışmalarının dışında memleket kazancı gibi görülmesini çok arzu ederiz. Biz de öyle görürüz. Sadece Togg değil İHA'lar da milli savunma sanayimizdeki gelişmeler de dahil milletin hayrına olacak tüm işlerde iktidar ve muhalefet ortaklaşsın isteriz."

Ağıralioğlu, aracın ne kadar yerlilik oranına sahip olduğuna ilişkin tartışmalara işaret ederek, şu açıklamalarda bulundu:

"Şu kadar milli, bu kadar milli' tartışmalarının dışında bu mesele şöyle konuşulmalı bizce: Bu adımlar kıymetli adımların ilki. Bunun sonrasına dair çok istikrarlı adımlar atmak, markalaşmak, pazarda pay almak lazımdır. Bu yeni nesil teknolojide biz de varız iddiası çok güzel bir iddiadır. Bu iddiayı çok ciddi bir AR-GE ile buluşturmak, çok ciddi bir teknolojik altyapıyla entegre etmek ve çok ciddi bir üretim bandı ve pazarla dünyayla buluşturabilmek lazımdır. Bunlar için çok güçlü bir ekonomiye ihtiyacımız var."

- "Ürettiğimizi dünya tercih ederse o gün amacımız gerçekleşmiş olacaktır"

Yavuz Ağıralioğlu, Kıbrıs Barış Harekatı'nda ambargo yiyen Türkiye'nin ASELSAN, HAVELSAN ve ROKETSAN gibi kurumları kurduğunu kaydederek, şu ifadeleri kullandı:

"Şimdi de bu pazar payımızın olmasını istediğimiz sektörlerde adımlar atabilmeliyiz. Bunları kurumsal bir imkanla buluşturabilmeli ve ürünle, pazarla buluşturup, taçlandırabilmeliyiz. Biz istiyoruz ki bizim binmemiz, bizim ürettiğimizi bizim satın almamız değil, bizim ürettiğimizi dünyanın satın alması gerekir. İsteriz ki Türklerin ürettiği, Türklerin pazara sunduğu bir ürünü dünya tercih etsin. O gün amacımız gerçekleşmiş olacaktır.

Bir devlet programında mesela Togg'u kullanan başka devlet başkanları, devlet yöneticileri görmeyiz. Nasıl bizim devlet başkanlarımız bu merasime daha çok Almanya'nın ürettiği araba markalarıyla geliyorlar, inşallah bir gün biz dünyanın başka organizasyonlarına davet edildiğimizde orada görürüz ki diğer devletlerin devlet başkanları, yöneticileri, bakanları, siyasetçileri, iş adamları, Türklerin ürettiği arabayı kullanıyorlar. O günleri gördüğümüz zaman bence işimizi başarmış olacağız."

- "Türkiye açısından çok önemli bir an"

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkan Yardımcısı Ekrem Alfatlı ise çok önemli bir tesisin açıldığını belirterek, "Türkiye Cumhuriyeti'nin kendi aracını, kendi yerli ve milli imkanlarıyla ürettiği, 'üretilemez, yapılamaz, yapılırsa dahi milli ve yerli olmaz' denilen aracımızın banttan inmesinin kutlamasını, o sevinçli anı hep birlikte yaşayacağız." diye konuştu.

Türkiye'ye, bu devlete ve millete inanların savunma sanayisinde, üretimde, istihdamda ve yatırımda inanılmaz şeyleri başaracağını dile getiren Alfatlı, "Bursa açısından da, Gemlik açısından da ve Türkiye açısından da ve Türk-İslam coğrafyası açısından da Büyük Birlik Partisi'ne göre çok önemli bir an." açıklamasında bulundu.

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