TOGG Gemlik Kampüsü Açılış Töreni başladı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

BURSA (AA) - Türkiye'nin vizyon projeleri arasında yer alan Togg'un seri üretiminin yapılacağı Gemlik Kampüsü'ndeki açılış töreni, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gelişiyle başladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından 27 Aralık 2019'da ön gösterim araçlarının tanıtımı yapılan, 18 Temmuz 2020'de fabrikasının inşasına başlanan Togg'un seri üretimi için geri sayım sona erdi.

Fikri ve sınai mülkiyet hakları yüzde 100 Türkiye'ye ait küresel bir marka ortaya çıkarmak ve Türk mobilite ekosisteminin çekirdeğini oluşturmak hedefiyle yola çıkan Togg'un seri üretiminin gerçekleştirileceği Gemlik Kampüsü'nün açılış töreni başladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ve Togg Üst Yöneticisi (CEO) M. Gürcan Karakaş'ın hitaplarının olacağı törene yerli ve yabancı basın yoğun ilgi gösteriyor.



Bursa ve çevre illerden kendi imkanlarıyla Togg Gemlik Kampüsü yakınlarına kadar gelen vatandaşlar, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sevgi gösterilerinde bulundu.

Yaklaşık 2 yıl gibi kısa sürede tamamlanan Togg Gemlik Kampüsü'nün açılışına şahitlik etmek isteyen davetliler, törenden saatler önce turnikelerden geçirilerek alana alındı.



Togg'un seri üretiminin yapılacağı Gemlik Kampüsü'nde açılış için hazırlıklar ise tören öncesinde tamamlandı. Bursa-Yalova kara yolundan tesise ulaşım sağlanan kavşaklara Karayolları Genel Müdürlüğü ekiplerince "Togg" yazılı yön tabelaları yerleştirildi.

Kara yolundan 5 kilometre uzaklıktaki tesisin yolları ve kavşaklarında Togg'un amblemini yansıtan peyzaj çalışmaları yapıldı.



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.