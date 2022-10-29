29 Ekim PTT ve kargo çalışıyor mu?

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Salon: TOFAŞ

Hakemler: Mehmet Şahin, Ali Şakacı, Çağlar Özkan

TOFAŞ: Emre Tanışan 3, Tevfik Akdamar 8, Berk İbrahim Uğurlu 6, McIntyre 9, Okhaifoede 9, Toure 12, Juan Gray 17, Milaknis 16

Beşiktaş Emlakjet: Usher 9, Furkan Haltalı 9, Yağız Aksu, Okben Ulubay 22, Orelik 5, Burak Can Yıldızlı, Rich 6, Mooney 17, McCormack 4

1. Periyot: 15-21

Devre: 36-46

3. Periyot: 66-67





BURSA (AA) - Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 5. haftasında TOFAŞ, sahasında Beşiktaş Emlakjet'i 80-72 mağlup etti.





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