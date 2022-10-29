Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Koç'tan "Togg" değerlendirmesi

BURSA (AA) - Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Ali Taha Koç, Togg için "bütün sistemlerin entegre olduğu çok güzel bir ev" denilebileceğini belirterek, "Kameralarından tutun da sensörlerine kadar her şekilde hayatımızı kolaylaştıracak, otonom sürüşüne kadar dijitalleşmenin göz bebeği olacak bir ürün." dedi.

Koç, Türkiye'nin vizyon projeleri arasında yer alan Togg'un seri üretiminin yapılacağı Gemlik Kampüsü'nün açılış töreni öncesinde AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.

Togg'un bir araba değil dijitalleşme ekosistemi olduğunu dile getiren Koç, "Bu anlamda baktığınız zaman, 'bütün sistemlerin entegre olduğu çok güzel bir ev diyebiliriz' esasında. Kameralarından tutun da sensörlerine kadar her şekilde hayatımızı kolaylaştıracak, otonom sürüşüne kadar dijitalleşmenin göz bebeği olacak bir ürün." diye konuştu.

Koç, Togg'un, kameralarla sürücünün nasıl bir hissiyata sahip olduğunu söyleyip istediği şekilde müzik çalabilen bir alet olduğunu kaydederek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Nabzınızı ölçüp sizin hasta olduğunuzu anlayabilecek bir alet. Esasında çok akıllı bir alet. Ama bunları yapabilmek için öncelikle neye ihtiyacınız vardır? Platforma. Artık Türkiye bugün araba platformunu üretebilir bir duruma geldi ve inşallah bundan sonra birçok vatandaşımızın işini kolaylaştıracak hizmeti dijital teknolojileri bu arabaların içine sokmuş olacağız."

- "(Araçların konuşma teknolojisi) Hem Togg hem de birçok üniversitemizde çalışmalar var"

Ali Taha Koç, otomobillerdeki dönüşümün geleceğini nasıl gördüğüne ilişkin soru üzerine, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Artık bir dönüşüm var. Bu dönüşümde artık bu akıllı sistemler ve otonom sürece doğru devam edecek. Önce biliyorsunuz atlı arabalar vardı, atlar gitti. Sonra insanlar gidiyor. Bundan sonra ileride mutlaka insanların olmadığı, arabaların birbirleriyle bağlantı kurabildiği bir sürece gidiliyor. Çünkü otonom sürüşü için en önemli şeylerden arabaların birbiriyle konuşması gerekiyor.



Şu anda ışıklarla, sinyalle yapıyoruz, sürücüler yapıyor. Ancak arabaların birbiriyle konuştuğu bir dünyada artık ne şoföre ihtiyacımız var, ne de kazaların olma olasılığı var. Ondan dolayı bundan sonra konuşan arabalar diyebiliriz. Birbirleriyle konuşan arabalar."

Koç, bu dönemin ne zaman yakalanacağına dair soru üzerine, "Hem Togg hem de birçok üniversitemizde bu konuda çalışmalar var. Dediğimiz, yani araçtan araca konuşma teknolojileri, geleceğin en önemli teknolojilerinden birisi olacak." şeklinde konuştu.

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