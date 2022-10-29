İçişleri Bakanı Soylu'dan "Togg" değerlendirmesi:

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Canlı Yayın
  • Cumhuriyet Bayramınız Kutlu Olsun
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

İçişleri Bakanı Soylu'dan "Togg" değerlendirmesi:

AA

İçişleri Bakanı Soylu'dan "Togg" değerlendirmesi:

BURSA (AA) - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Biz inanıyoruz ki Türkiye'nin yeni 100 yılı hem daha yeni arabalar, uçaklar ve daha neler neler getirecek. Moral üstünlüğü Türkiye aldı ve Türkiye bu moral üstünlüğü sürdürecek. Buna Türkiye'nin de çok ihtiyacı vardı." dedi.

Soylu, Türkiye'nin vizyon projeleri arasında yer alan Togg'un seri üretiminin yapılacağı Gemlik Kampüsü'nün açılış töreni öncesinde yaptığı açıklamada, Cumhuriyet'in ilk yüzyılına yetiştirilen yerli otomobil üretiminin, büyük milletin ortaya koyduğu büyük bir hasletin sonucunda gerçekleştiğini söyledi.

Bunun aynı zamanda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın vizyonunun, millete yüklediği öz güvenin açtığı yolun da sonucu olduğunu anlatan Soylu, şöyle devam etti:

"100 yıl önce bize bu ülkeyi emanet edenlere, fedayı can ederek bu ülkeyi yaşayabileceğimiz kendi toprağımız ve kendi vatanımız yapanlara bugün mahcup olmayan bir Türkiye var. İnanıyorum ki 100 yıl sonra biz kendimizden 100 yıl öncekiler için nasıl güzel şeyler söylüyorsak, dua ediyorsak, 100 yıl sonra da bizler için, bu nesil için, yani hepimiz için, sadece bizim için değil, hepimiz için diyecekler ki 'O nesil Türkiye'yi kapana sıkıştırıldığı yerden çıkarttı ve bunu demokrasiyle yaptı.' Bunu reyle yaptı? Bunu oyla yaptı. Bunun liderliğini de Recep Tayyip Erdoğan yaptı. Allah'a hamdolsun."

Bakan Soylu'ya bir gazeteci, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından ilan edilen Türkiye Yüzyılı vizyonunu, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın bu vizyonun ilk projesinin Togg olduğuna ilişkin açıklamasını hatırlattı.

Bunun üzerine Soylu, "Sayın Varank haklı. Bu Türkiye'nin birinci asrının ilk arabası. Ama biz inanıyoruz ki Türkiye'nin yeni 100 yılı hem daha yeni arabalar, uçaklar ve daha neler neler getirecek. Moral üstünlüğü Türkiye aldı ve Türkiye bu moral üstünlüğü sürdürecek. Buna Türkiye'nin de çok ihtiyacı vardı. Bizden umudu olanların da ihtiyacı var. Daha yeni başladık." diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan "Togg" değerlendirmesi:
YEREL HABERLER Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan "Togg" ...
Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Koç'tan "Togg" değerlendirmesi
YEREL HABERLER Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı ...
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi
YEREL HABERLER Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi
TOGG Gemlik Kampüsü Açılış Töreni başladı
YEREL HABERLER TOGG Gemlik Kampüsü Açılış Töreni başladı
Siyasi parti temsilcilerinden "Togg" değerlendirmesi
YEREL HABERLER Siyasi parti temsilcilerinden "Togg" değerlendirmesi
TDP Genel Başkanı Sarıgül'den "Togg" değerlendirmesi
YEREL HABERLER TDP Genel Başkanı Sarıgül'den "Togg" değerlendirmesi
Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi
YEREL HABERLER Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi
Bursa Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Burkay'dan "Togg" değerlendirmesi:
YEREL HABERLER Bursa Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Burkay'dan ...
İnegölspor - Afyonspor: 1-3
YEREL HABERLER İnegölspor - Afyonspor: 1-3
MÜSİAD Genel Başkanı Asmalı'dan "Togg" değerlendirmesi:
YEREL HABERLER MÜSİAD Genel Başkanı Asmalı'dan "Togg" ...
Togg Üst Yöneticisi Karakaş, Gemlik Kampüsü'nde açıklamalarda bulundu:
YEREL HABERLER Togg Üst Yöneticisi Karakaş, Gemlik Kampüsü'nde ...
Togg Gemlik Kampüsü'nde ilk yerli otomobil 'Devrim' sergilendi (2)
YEREL HABERLER Togg Gemlik Kampüsü'nde ilk yerli otomobil 'Devrim' ...
(Görüntülü) TOGG GEMLİK KAMPÜSÜ&#039;NDE İLK YERLİ OTOMOBİL &#039;DEVRİM&#039; SERGİLENDİ
YEREL HABERLER (Görüntülü) TOGG GEMLİK KAMPÜSÜ'NDE İLK YERLİ ...
Togg Gemlik Kampüsü'nün açılışında tarihe tanıklık ediyorlar
YEREL HABERLER Togg Gemlik Kampüsü'nün açılışında tarihe tanıklık ...
(Görüntülü) BURSA?DA, CUMHURİYET&#039;İN İLANININ 99&#039;UNCU YILI COŞKUYLA KUTLANDI
YEREL HABERLER (Görüntülü) BURSA?DA, CUMHURİYET'İN İLANININ ...
İSO Yönetim Kurulu Başkanı Bahçıvan'dan "Togg" değerlendirmesi:
YEREL HABERLER İSO Yönetim Kurulu Başkanı Bahçıvan'dan "Togg" ...
Togg Gemlik Kampüsü'nde ilk yerli otomobil 'Devrim' sergilendi
YEREL HABERLER Togg Gemlik Kampüsü'nde ilk yerli otomobil 'Devrim' ...
(Görüntülü) TOGG CEO&#039;SUNDAN TESİS AÇILIŞI ÖNCESİ AÇIKLAMA
YEREL HABERLER (Görüntülü) TOGG CEO'SUNDAN TESİS AÇILIŞI ÖNCESİ ...
(Görüntülü) YERLİ OTOMOBİL TOGG&#039;DAN YENİ GÖRÜNTÜLER
YEREL HABERLER (Görüntülü) YERLİ OTOMOBİL TOGG'DAN YENİ ...
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlanıyor
YEREL HABERLER 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlanıyor
Kamyona çarpan otomobil yandı; yaralanan sürücü alevleri söndürmeye çalıştı
YEREL HABERLER Kamyona çarpan otomobil yandı; yaralanan sürücü ...
Karacabey'de kamyona çarpan otomobilde çıkan yangın söndürüldü
YEREL HABERLER Karacabey'de kamyona çarpan otomobilde çıkan yangın ...
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlanıyor
YEREL HABERLER 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlanıyor
Kavgayı ayırmaya çalışırken ayağından vurulan kişi hastaneye kaldırıldı
YEREL HABERLER Kavgayı ayırmaya çalışırken ayağından vurulan kişi ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.