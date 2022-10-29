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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

TOGG Gemlik Kampüsü Açılış Töreni

AA

TOGG Gemlik Kampüsü Açılış Töreni

BURSA (AA) - Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, "Ezberleri bozmak kolay değil ama Türk girişimcileri olarak bizler ezber bozmak için buradayız ve ezberleri bozuyoruz ve bozmaya devam edeceğiz. İşte bu yüzden Türkiye'nin Otomobili sadece yerli ve milli otomobil yapmak değildir. Togg bir otomobilden daha fazlasıdır, Togg bir meydan okumadır." dedi.

Türkiye'nin vizyon projeleri arasında yer alan Togg'un seri üretiminin yapılacağı Gemlik Kampüsü'nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla açılış töreni düzenlendi.

Hisarcıklıoğlu, törende yaptığı konuşmada, çok özel bir günde buluştuklarını ve Türkiye'nin 100 yıllık hayalinin kendilerine nasip olduğunu söyledi.

Daha gidecek çok yollarının olduğunu ve işlerinin bulunduğunu belirten Hisarcıklıoğlu, şöyle devam etti:

"Türkiye yeni bir lige yükselirken Cumhuriyet'imiz yeni bir yüzyıla kanat açıyor. Türkiye Cumhuriyeti bu topraklarda kader birliği yapmış milyonların en güzel ortaklığıdır, en aziz eseridir. Cumhuriyet'imizin ilan edildiği 29 Ekim tarihi hepimiz için çok özel ve gurur dolu bir gündür. Bizler, bağımsızlığını tırnaklarıyla kazıyarak bugünlere ulaşan bir milletiz. Bizler, 'Milletin bağımsızlığını yine milletin azim ve kararı kurtaracaktır.' sözüyle yola çıkanların, küllerinden yeni bir devlet kurmayı başaranların çocuklarıyız. Türk iş dünyası olarak bizler üreterek, ürettiğimizi bütün dünyaya satarak vatanımızı, milletimizi, Cumhuriyet'imizi büyütmeye devam ettik, ediyoruz, edeceğiz. Atatürk'ün gösterdiği muasır medeniyet hedefinin üzerine çıkma yolculuğunu hep sahiplendik, sahiplenmeye devam edeceğiz. Bu duygu ve düşüncelerle Cumhuriyet'imizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve aziz silah arkadaşları başta olmak üzere tüm şehit ve gazilerimizi rahmet, şükran ve minnetle anıyoruz. Ruhları şad olsun."

Hisarcıklıoğlu, 2017 yılında TOBB Genel Kurulu'nda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çağrısına karşılık vererek Türk milletine söz verdiklerini hatırlattı.

O gün Erdoğan'ın nezdinde tüm millete, "Devletimiz yanımızda dursun, Türk iş dünyası olarak biz bunu başarırız." sözünü verdiklerini söyleyen Hisarcıklıoğlu, "Cumhurbaşkanı'mızın destekleriyle yola çıktık. Sonra kıymetli ortaklarımız, Anadolu Grubu, BMC, Turkcell ve Zorlu Holding ile namıdiğer babayiğitlerimizle zorlu bir yolculuğa çıktık. Küresel ekonomide taşların yerinden oynadığı, bütün dünyanın pandemiyle uğraştığı bir dönemde yatırımlarımızı hız kesmeden sürdürdük. Rabbime şükürler olsun, bugün milletimize verdiğimiz sözü tutabilmenin haklı gururunu yaşıyoruz." dedi.

- "Tercih edilen küresel bir marka olacağız"

Rifat Hisarcıklıoğlu, 1300 kişiyi aşan Togg ekibiyle, ortaklarıyla, desteklerini esirgemeyen Türkiye Cumhuriyeti Devleti ve Türk halkıyla gurur duyduğunu belirtti.

"Devrim" otomobiline sahip çıkılamadığını ve önemli bir fırsatın kaçırıldığını dile getiren Hisarcıklıoğlu, şunları ifade etti:

"Bu sefer 100 yılda bir gelen bu teknoloji fırsatını kaçırmıyoruz. En doğru zamanda küresel rakiplerimizle başa baş bir yarışa giriyoruz. Bir otomobilden fazlasını üretiyoruz. Togg akıllı cihazlarıyla yarının mobilite dünyasında biz de varız diyoruz. Hala bize inanmayanlar var biliyoruz ama olsun yılmıyoruz. 2017 mayısında Cumhurbaşkanı'mıza söz verdiğimizde dalga geçmişlerdi, 2018'in haziranında şirketimizi kurduğumuzda gülmüşlerdi, 2019 aralıkta ilk araç lansmanımızı yaptığımızda 'oyuncak bu' demişlerdi. İki sene önce Temmuz 2020'de burada temel attığımızda 'Bu fabrika bitmez' demişlerdi ama biz hiçbir zaman pes etmedik, ümidimizi kaybetmedik, en iyi bildiğimiz işi yaptık. Yatırım yapmaya, durmadan çalışmaya devam ettik. İşte bakın bugün buradayız. Birazdan Cumhurbaşkanı'mızın banttan indireceği ilk aracımızla birlikte seri üretime başlıyoruz. Mart ayında da yollarda Togg araçlarımızı kullanıyor olacağız. Şimdi de dün 'üretemezsin' diyenler, bugün 'dünyaya satamazsın' diyorlar. Huzurunuzda buradan bir söz daha verelim, önce Avrupa'ya sonra tüm dünyaya Türkiye'nin otomobilini satacağız. 2024 sonundan itibaren ihracat haberlerimizi, Avrupa ülkelerinden başlayarak duymaya başlayacaksınız. Teknolojimizle, mobilite çözümlerimizle, rekabetçi fiyatımızla tercih edilen küresel bir marka olacağız."

Togg'un, markasının, patentinin, tasarımının kendilerine ait olduğuna işaret eden Hisarcıklıoğlu, lisans almayacaklarını, lisans satacaklarını bildirdi.

- "Togg dijital ekonomiye geçiştir"

Otomotiv tedarik sanayilerini, yeni nesil mobilite ekosisteminin global oyuncuları haline getireceklerini söyleyen Hisarcıklıoğlu, Ankara'da TOBB ETÜ'de yer alan teknoloji merkezinde geliştirdikleri ve geliştirecekleri teknolojilerle dışa bağımlılığı azaltacaklarını vurguladı.

Türkiye'nin kritik teknolojileri ithal eden değil, ihraç eden bir ülke haline geleceğini belirten Hisarcıklıoğlu, şunları kaydetti:

"Kararlarımızı alırken Paris'ten, Detroit'ten, Torino'dan izin almıyoruz. Kararlarımızı biz buradan, yani Gemlik'ten alıyoruz. Ezberleri bozmak kolay değil ama Türk girişimcileri olarak bizler ezber bozmak için buradayız ve ezberleri bozuyoruz ve bozmaya devam edeceğiz. İşte bu yüzden Türkiye'nin Otomobili, sadece yerli ve milli otomobil yapmak değildir. Togg bir otomobilden daha fazlasıdır, Togg bir meydan okumadır. Togg teknolojik dönüşümdür. Togg dijital ekonomiye geçiştir. Öncelikle böyle büyük bir projenin fikrini ve vizyonunu ortaya koyan Cumhurbaşkanı'mıza şükranlarımızı sunmak istiyorum. Kendileri sadece fikri ve vizyonu ortaya koymakla kalmadı, son 5 senede her aşamada bizleri destekledi. Gece, gündüz demeden ne zaman kapısını çalsak bizlere yardımcı oldu. Desteğini hep hissettik. Cumhurbaşkanım, Allah sizden razı olsun."

Rifat Hisarcıklıoğlu, Togg'un ortaya çıkmasında emeği geçen bakanlara ve bakanlıklara, oda ve borsa başkanlarına, iş dünyası temsilcilerine ve sivil toplum kuruluşu yöneticilerine teşekkür etti.

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, Anadolu Grubu'ndan Tuncay Özilhan, ​​​​​​​BMC'den Fuat Tosyalı, Turkcell'den Bülent Aksu ve Zorlu'dan Ahmet Nazif Zorlu'yu sahneye davet ederek ellerini havaya kaldırdı.


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