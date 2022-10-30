Ünlü şarkıcı Nilüfer, Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Bursa'da konser verdi

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BURSA (AA) - Bursa Büyükşehir Belediyesi, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında ünlü şarkıcı Nilüfer'i konuk etti.

Merinos Parkı'ndaki konserde eski ve yeni şarkılarından oluşan geniş bir repertuvarla dinleyicilerinin karşısına çıkan Nilüfer'e alanı dolduran binlerce kişi coşkuyla eşlik etti.

"Onuncu Yıl Marşı"nı, "Bir Başkadır Benim Memleketim", "Çok Uzaklarda" ve Son Arzum" gibi şarkılarını seslendiren Nilüfer, Bursalı müzikseverlerce uzun süre alkışlandı.

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